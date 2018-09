Maria e i 5 anni a Licata col rapitore | “Voleva proteggerlo | aveva detto che viveva da

La storia Bernhard e Maria : creduti padre e figlia per 5 anni - ma erano amanti : Tutti a Licata li credevano padre e figlia e invece dopo 5 anni si è scoperto che erano aguzzino e vittima. Bernhard Manfred Haase e Maria Henselmann non avevano alcun legame di parentela. erano ...

Maria Grazia Cucinotta : 'Ho provato ad avere un altro figlio per dieci anni' : "Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza può offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l'...

L'incredibile storia di Bernhard e Maria - 53 e 13 anni - vissuti per 5 anni da padre e figlia - ma erano amanti : Lui 53 anni, lei 13. Fuggono assieme dalla Germania nel 2013 per rifugiarsi a Licata, in Sicilia, spacciandosi come padre e figlia. Vivono per la strada, prima in una tenda senza mai chiedere l'elemosina; poi vengono adottati dai cittadini licatesi che gli offrono un tetto. Dopo 5 anni, Maria Henselmann, diventata maggiorenne fugge da lui, Bernhard Manfred Haase, per tornare dalla sua famiglia a Friburgo. Si scopre dunque che i due erano amanti ...

Mariannina Coffa Caruso : una manifestazione per conoscere una figura impegnata nelle battaglie culturali e sociali del Risorgimento italiano : Il Prof Manlio Corselli professore di Filosofia Politica Facoltà di Scienze politiche di Palermo. la dott.sa Enza Pisa Segretario FLAI CGIL responso coordinamento donne, la dott.sa Daniela Crimi ...

Uragano Maria : primo anniversario - Porto Rico ricorda le 3.000 vittime : Un anno fa l’Uragano Maria si abbatteva su Porto Rico, provocando danni e vittime: il Paese ha Ricordato con una cerimonia la tragedia, caratterizzata anche dalla lentezza della macchina dei soccorsi. Il Paese è rimasto per giorni senza elettricità. L'articolo Uragano Maria: primo anniversario, Porto Rico Ricorda le 3.000 vittime sembra essere il primo su Meteo Web.

Maria Elena Boschi : "Ho spento per la prima volta il cellulare dopo 4 anni. Renzi? Non ha tutte le colpe per la sconfitta del Pd" : Ha spento per la prima volta il cellulare, dopo quattro anni, il primo giugno. Maria Elena Boschi, deputata, uno dei volti più noti del Pd, ricomincia da capo, da se stessa. Al Corriere della Sera ha ammesso di amare le "montagne russe" della sua vita e ha anche sottolineato le colpe del Pd ("Non ha sbagliato solo Renzi"). Il suo pronostico per il futuro è chiaro: "Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per ...

Lutto in casa A.S. Roma - Morta Maria Nanni - moglie di Franco Sensi : è stata la 'first lady' del terzo scudetto : Morta quest'oggi Maria Nanni, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco Sensi. La donna accompagnò il marito durante la vittoria del terzo scudetto della squadra giallorossa " sei stata una grande ...

La casa finisce all’asta : nonno Mariano a 90 anni legato in barella e sfrattato a forza : Il caso di un anziano 90enne, costretto a lasciare l'abitazione in cui ha vissuto per oltre 60 anni nonostante sia gravemente malato. La vicenda ha origini da liti e questioni familiari che da decenni si trascinano tra tribunali e sentenze e hanno portato allo sfratto esecutivo.Continua a leggere

il 6 e 7 ottobre a monte santa Maria tiberina "evidenza caravaggio" - anche un potenziale san giovannino inedito fra le novità dell'... : ... che vede la presenza a santa maria tiberina di studiosi di chiara fama internazionale, testimonia il rigore scientifico di una iniziativa che ha la capacità di unire arte e scienza, come due aspetti ...