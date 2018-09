Marco Bocci e la malattia che lo allontanò da Amici di Maria

Ultimo venerdì senza Solo 2 - quando andrà in onda la serie : Marco Bocci ospite a Verissimo : Ultimo venerdì senza Solo 2 e senza Marco Bocci per il pubblico di Canale 5. La rete ha finalmente annunciato la data ufficiale di messa in onda del seguito della serie rivelazione della scorsa stagione confermando l'appuntamento per venerdì 5 settembre. Marco Bocci tornerà a vestire i panni dell'agente sotto copertura protagonista di Solo 2 che, dopo aver perso la compagna e il bambino che portava in grembo, adesso si ritroverà davanti un'altra ...

Marco Bocci racconta la malattia : "L'herpes mi è arrivato al cervello" : L'incubo di Marco Bocci è iniziatop cinque mesi fa, quando è stato ricoverato all'ospedale di Perugia in seguito a una febbre molto alta. Per tutto questo tempo, l'attore ha tenuto per sé la malattia. Anzi, le uniche volte che ne ha parlato, lo ha fatto per tranquillizzare i fan e per "non creare inutili allarmismi". Ora però Bocci, che ha detto addio alla malattia, può parlare e lo fa a Verisimo, raccontando quei terribili momenti a Silvia ...

Marco Bocci racconta un herpes dalle labbra mi è arrivato al cervello : Marco Bocci ha ha raccontato per la prima volta la sua malattia, quella che lo ha costretto a un lungo ricovero: tutto è cominciato con un banale herpes alle labbra. Marco Bocci lo racconta a “Verissimo” per parlare per la priva volta del grave problema di salute che lo ha colpito nel maggio scorso. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore racconta: «Quando fai troppo il tuo corpo ti dice che forse ti devi riposare un attimo. Quando sei stanco ...

Marco Bocci racconta il suo dramma : “Un semplice herpes alle labbra mi ha messo in serio pericolo” : Lo scorso maggio Marco Bocci era stato colpito da un problema di salute che lo aveva costretto a un ricovero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Una febbre molto alta lo aveva portato ad assentarsi anche ad Amici di Maria De Filippi, dove partecipava come giudice. La notizia aveva allarmato i fan e Laura Chiatti, moglie e madre dei figli Enea e Pablo, aveva scritto un toccante messaggio: “Dai tutto te stesso per ...

Marco Bocci parla del ricovero in ospedale : «Quell’herpes - arrivato al cervello» : Laura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciLaura Chiatti e Marco BocciUn ricovero improvviso, lo scorso maggio, aveva mandato in fibrillazione i fan di Marco Bocci. Specie dopo, quando si era diffusa la notizia che l’attore, affetto da una febbre molto alta, aveva una ...

