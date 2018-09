Mara Venier vola con Domenica In Costanzo | “La D’Urso non ama perdere”

Domenica In - Romina Power e quel toccante messaggio a Mara Venier : 'Ti devo ringraziare' - questioni di karma : Dopo l'ospitata a Domenica In dello scorso weekend, la seconda consecutiva, Romina Power ringrazia la 'padrona di casa', Mara Venier , che nel corso della trasmissione ha presentato il suo libro. Lo ...

Cristina Parodi lancia una frecciatina a Barbara D’Urso e Mara Venier riguardo la troppa luce puntata in studio! : Cristina Parodi, Mara Venier e Barbara D’Urso sono le signore della domenica (la prima conduce La Prima Volta, in onda L'articolo Cristina Parodi lancia una frecciatina a Barbara D’Urso e Mara Venier riguardo la troppa luce puntata in studio! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cristina Parodi/ “Non mi faccio mettere un armamentario di luci come Barbara D’Urso e Mara Venier” : Cristina Parodi è tornata la domenica pomeriggio su Rai 1 con il suo nuovo programma La prima volta. La conduttrice parla delle differenze con le altre signore della domenica.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Cristina Parodi e la stoccata contro Barbara d’Urso e Mara Venier : Barbara d’Urso e Mara Venier usano troppe luci? Parla Cristina Parodi Cristina Parodi intervistata da Vero Tv ha parlato della differenza del suo stile di conduzione rispetto a Mara Venier e Barbara d’Urso, lanciando una chiara frecciata contro le due colleghe. Stando a quanto affermato dalla presentatrice de La prima volta, lei in video vuole mostrare la sua età e soprattutto le sue rughe, ammettendo di non usare un cospicuo ...

Cristina Parodi : «Non mi faccio mettere un armamentario di luci come Mara Venier e Barbara D’Urso. Non posso apparire come la Madonna» : Cristina Parodi Cristina Parodi non è Mara Venier e nemmeno Barbara D’Urso. Il suo stile più algido e i suoi trascorsi da giornalista la differenziano notevolmente dalla nuova collega di palinsesto e dalla sua competitor. Ma c’è anche un’altra cosa che allontana la conduttrice de La Prima Volta dalle due signore della domenica. No, non ci riferiamo agli ascolti bensì alle luci. Incalzata dall’intervistatrice, a Vero TV ...

Domenica In - Flavio Insinna clamoroso su Rai1 dalla Venier : condurrà il talent Una canzone per Mara : A Domenica In con Mara Venier per la prossima puntata sono in serbo diverse sorprese che promettono di far incollare il pubblico allo schermo. Tra queste la presenza di Flavio Insinna , reduce dalla ...

Faccia a faccia. Dopo 20 anni! Bomba in arrivo : Mara Venier lo fa davvero : E Mara Venier, che nella gara degli ascolti batte Barbata D’Urso per la seconda settimana di fila, si conferma ‘signora della domenica’. L’effetto novità del debutto, avvenuto lo scorso 16 settembre, a quanto pare prosegue e dà ottimi risultati. La puntata numero due della nuova Domenica In della zia Mara, su Raiuno, sbaraglia infatti la concorrenza grazie a 2.240.000 spettatori con il 15.8% di share, nella prima ...

Domenica Live contro Domenica In : vince di nuovo Mara Venier e Barbara D’Urso replica con un video. (VIDEO) : Chi ha vinto la sfida degli ascolti fra Domenica Live e Domenica In durante la loro seconda puntata? I numeri L'articolo Domenica Live contro Domenica In: vince di nuovo Mara Venier e Barbara D’Urso replica con un video. (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rita Dalla Chiesa difende Mara Venier : frecciatina a Barbara D'Urso? Ecco cosa ha detto : Mara Venier porta a casa per la seconda settimana di seguito un ottimo risultato auditel con Domenica In contro la 'nemica-amica' Barbara D'Urso: il modo di fare intrattenimento della zia Mara piace ...

Mara Venier svela Romina Power è innamorata di un altro uomo : Romina Power è innamorata di un altro uomo? È questo il giallo emerso a “Domenica In”. A lanciare indizi su una possibile relazione della cantante con un uomo, non Al Bano, è proprio Mara Venier. Le due nelle ultime settimane hanno rafforzato molto la loro amicizia e la conduttrice si è lasciata sfuggire qualche frecciatina che ha immediatamente allarmato i fan che sognavano un ritorno d’amore tra Al Bano e Romina. «Tu fai la santarellina, ...

Mara Venier - ancora uno schiaffo a Barbara D'Urso : faccia a faccia - come ha ridotto la 'rivale' : Un'altra vittoria di Zia Mara su Carmelita. Parliamo ovviamente di Mara Venier e Barbara D'Urso . La prima, su Rai1 con Domenica In , ha intrattenuto 2.240.000 spettatori pari ad uno share del 15.8%, ...

Cristina Parodi - Mara Venier le fa il miracolo : esplode al pomeriggio : Il ritorno di Cristina Parodi la domenica pomeriggio è convincente. Anche grazie al buon traino di Domenica In di Mara Venier, la trasmissione La Prima Volta ottiene il 13.42% anche se nulla può ...

Ascolti tv - doccia gelata per la d'Urso : Mara Venier fa il bis - la sua "Domenica In" vola : Seconda vittoria consecutiva per il programma del pomeriggio domenicale di Rai 1. Ottimo esordio per Fazio che conquista il...

Mara Venier bissa il successo di Domenica In e batte Barbara D’Urso : Domenica In: gli ascolti continuano a premiare Mara Venier Mara Venier è ritornata alla guida di Domenica In e per la seconda settimana consecutiva ha conquistato un risultato molto importante, sbaragliando l’agguerrita concorrenza. Il secondo appuntamento del contenitore Domenicale di Rai1 è stato visto da 000.000 telespettatori, pari al 15,8% di share. Numeri molto importanti che hanno prevalso sul diretto competitor di Canale 5, ...