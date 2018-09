Manovra : tetto pace fiscale 500mila euro : ANSA, - ROMA, 28 SET - Il tetto della pace fiscale "sarà 500 mila euro". Lo ha annunciato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, parlando della prossima Manovra ad Agorà su Raitre. "Personalmente - ha aggiunto - un milione ci sta tutto, perché un'aziendina ci mette un attimo a cumulare un milione ...

Manovra - Fico : “Contrario a qualsiasi condono. Con qualsiasi nome. Fare legge su conflitto d’interessi e tetto a spot” : “Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami”. Parola di Roberto Fico, che intervenendo alla festa di Mdp – Articolo 1 a Roma ha risposto ad una domanda sulla “pace fiscale” annunciata dal governo M5s – Lega. “Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano. In un Paese in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente ...

Manovra - Di Maio : “Non mandiamo fuori giri i conti dello Stato. Il tetto al decifit del 3% non lo sforeremo” : “Ci sono due cose che posso assicurare fin da adesso: che non si toccano i diritti essenziali dei cittadini e che non si sfora il 3%“. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, impegnato in un viaggio in Cina. “Tria? Con il ministro all’Economia non c’è nessuno scontro, ha la nostra piena fiducia” ha aggiunto il ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico. L'articolo Manovra, Di Maio: ...

Manovra - il governo punta alla pace fiscale definitiva : tetto di 1 milione a contribuente : Come ha spiegato Massimo Bitonci , sottosegretario al ministero dell'Economia. Nella prossima Manovra, secondo Bitonci, ci saranno poi due regimi semplificati per la flat tax . "La prima aliquota al ...

