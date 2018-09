Manovra | Tajani | fermare governo

notizie.tiscali

: Nella manovra del governo ci sono solo misure assistenzialistiche e nessun riferimento a politiche economiche per l… - Antonio_Tajani : Nella manovra del governo ci sono solo misure assistenzialistiche e nessun riferimento a politiche economiche per l… - Antonio_Tajani : E' una manovra contro il popolo, che impoverisce il Nord senza aiutare il Sud. Frena la crescita e aggrava il debit… - alberto_ial : @Antonio_Tajani Presidente le ricordo che la manovra che critica è stata voluta dalla #LegaNord. Quella stessa lega… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) ANSA, - BRUXELLES, 28 SET - "Aver dato il via libera ad ungialloverde è stato un gesto di responsabilità per il Paese. Fermarlo è un atto d'amore per l'Italia e per gli Italiani. Noi non ...