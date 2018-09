Manovra | sul 2019 l' effetto spread può costare 9 mld di interessi

Manovra : Conte - le dimissioni di Tria mai state sul tavolo; il governo durerà fino al 2023 : Le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria "non sono mai state sul tavolo". Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte incontrando i giornalisti davanti a Palazzo Chigi. Conte rivela di aver chiamato il titolare del Tesoro che "ha negato" questa ipotesi. Quindi sottolinea: il governo durerà "fino al 2023". L'Italia, ha aggiunto, "non rappresenta un problema ...

Manovra - Salvini : “Tria? Mai in bilico”. E sull’Europa : “Se Bruxelles boccia la Manovra tiriamo avanti” : La nota di aggiornamento al Def è “un passo verso la civiltà” secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale “i mercati se ne faranno una ragione”. Così ha detto al suo arrivo al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano. E, a chi gli ha chiesto se sia possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio lui ha risposto: “Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il ...

Il Pd alza la voce sulla Manovra : "100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani. Domenica tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

Manovra - Boccia : non tanto importante sforamento ma i risultati : Cernobbio, Co,, 28 set., askanews, - 'Non è tanto importante lo sforamento di un punto ma i risultati che ne deriveranno grazie all'uso di risorse in termini intelligenti per il Paese'. A dirlo è il ...

Manovra - Fornero : triste vedere esultanza per nuovi debiti : Torino, 28 set., askanews, - 'È triste vedere tutta questa esultanza nel momento in cui si caricano i giovani di nuovi debiti. vedere l'esultanza candida e disarmante di chi carica il debito sulle ...

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavoro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Manovra - l'esultanza di Di Maio : 'Abbiamo abolito la povertà'. VIDEO - : I festeggiamenti sul balcone di Palazzo Chigi del vicepremier con gli altri ministri pentastellati. In piazza la folla di parlamentari del Movimento 5 Stelle, che esultavano con bandiere e striscioni

Di Maio : “Non vince il governo - è la Manovra del popolo”. E sullo spread : “Mercati capiranno - niente timori” : “Non vince il governo, ma i cittadini. Si farà la manovra del popolo: Riusciremo a fare il reddito di cittadinanza e a superare la legge Fornero“. Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) con un Deficit/Pil del 2,4%. Un risultato arrivato dopo uno scontro tra i due partiti della maggioranza – Lega e M5S – con il ministro ...

Nella notte accordo sulla Manovra. Il ministro Tria cede : deficit/Pil al 2 - 4 % : via libera ai provvedimenti attesi da Lega e Cinquestelle come reddito di cittadinanza, riforma fiscale e delle pensioni -

Di Maio e Salvini si impongono sul Tesoro : “Manovra al 2 - 4% o salta il governo” : A cavallo di slogan studiatissimi, Luigi Di Maio compie l’azzardo perfetto a cui nessuno, tra gli analisti economici e i conoscitori del Tesoro e di cose europee, ha mai creduto. Sulla nota di aggiornamento al Def ci sarà scritta la cifra della vertigine: 2,4% per tre anni. La prima manovra della rivoluzione sovranista, l’autobattezzata Manovra del...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 settembre : Tria ingoia il deficit al 2 - 4% e resta. M5S e Lega : “Manovra del popolo” : #cinedeficit deficit al 2,4% per spendere, vincono Salvini e Di Maio “Manovra del popolo” – Dopo ore di negoziati, il ministro del Tesoro si arrende: spesa a debito per reddito di cittadinanza, mini-flat tax e pensioni di Carlo Di Foggia Il Consiglio supino della magistratura di Marco Travaglio “Vorrei capire come sia possibile che tanti uomini… talvolta sopportino un tiranno solo, che non ha altro potere se non quello che ...