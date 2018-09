Manovra | Salvini | noi andiamo avanti

Manovra - Salvini : 'I Mercati se ne faranno una ragione' : La nota di aggiornamento al Def è 'un passo verso la civiltà' secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale 'i Mercati se ne faranno una ragione'. Così ha detto al suo arrivo al comitato per ...

Salvini : Ue boccia Manovra? Si va avanti : 11.30 "Noi tiriamo avanti. Pensiamo di lavorare bene per la crescita del Paese". A dirlo è il ministro dell'Interno Salvini rispondendo a alla domanda sulla possibilità che Bruxelles bocci la manovra del governo italiano. Arrivando al Comitato per l'ordine e la Sicurezza in Prefettura ha sottolineato: "Vogliamo ridare fiducia, speranza, energia e lavoro. E quindi sono felice di quello che abbiamo fatto in questi quattro mesi e di quello che ...

Manovra - Salvini : “Tria? Mai in bilico”. E sull’Europa : “Se Bruxelles boccia la Manovra tiriamo avanti” : La nota di aggiornamento al Def è “un passo verso la civiltà” secondo il vicepremier Matteo Salvini secondo il quale “i mercati se ne faranno una ragione”. Così ha detto al suo arrivo al comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Milano. E, a chi gli ha chiesto se sia possibile abolire la povertà per decreto come ha detto Luigi Di Maio lui ha risposto: “Mi piacerebbe abolirla. Mi piacerebbe abolire anche il ...

Manovra del Popolo - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni. Tria cede a Di Maio e Salvini : Nei giorni scorsi il ministro dell'Economia era restato fermo sull'1,9% già programmato. Poi ha ceduto alle pressioni e le risorse aggiuntive 'in prestito' che ammontano ora a 13,6 miliardi circa. Il ...

Manovra - Salvini : i mercati se ne faranno una ragione : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ostenta tranquillità sulle reazioni della finanza alla Manovra: "Un passo in avanti verso la civilta', i mercati se ne faranno una ragione", ha detto Salvini rispondendo ai giornalisti in prefettura a Milano.

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...

Di Maio e Salvini si impongono sul Tesoro : “Manovra al 2 - 4% o salta il governo” : A cavallo di slogan studiatissimi, Luigi Di Maio compie l’azzardo perfetto a cui nessuno, tra gli analisti economici e i conoscitori del Tesoro e di cose europee, ha mai creduto. Sulla nota di aggiornamento al Def ci sarà scritta la cifra della vertigine: 2,4% per tre anni. La prima manovra della rivoluzione sovranista, l’autobattezzata Manovra del...

Salvini e Di Maio vincono ai punti su Tria : Manovra con deficit al 2 - 4 percento : Prevale l'asse Di Maio-Salvini nel durissimo braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Dopo una faticosa trattativa e giorni di tensioni, è stato raggiunto l'accordo all'interno del governo sul deficit in vista della manovra. L'asticella, fanno sapere i due vicepremier in una nota congiunta, sarà fissata al 2,4%. "Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, ...

Pensioni e reddito cittadinanza in Manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo [VIDEO] messe nero su bianco nel contratto di governo M5S-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene gia' ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ...

Manovra - deficit al 2 - 4 del pil per tre anni. Di Maio e Salvini : «Abolita la povertà» : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Intesa trovata !! Salvini e Di Maio la Manovra del Popolo è fatta !! : Manovra del Popolo, Di Maio-Salvini, Intesa deficit/Pil al 2.4%: ?10 miliardi al reddito e via la Fornero «È la Manovra del cambiamento» L’Intesa c’è. «Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la Manovra del cambiamento». Lo affermano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Via libera anche alla pensione di cittadinanza che dà dignità ai pensionanti», aggiunge il vicepremier Luigi Di Maio ...