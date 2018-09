Manovra | Moscovici | “Fuori dai paletti Ue No a scontro con l’Italia | ma debito rimane

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi trae la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a chenon riduca il suopubblico, cheesplosivo”. Quindi ha continuato: “Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio deldiventa maggiore. Gli italiani non devono sbagliarsi: ogni euro in più per ilè un euro in meno per le autostrade, per la scuola, per la giustizia sociale”. L'articolo: “Fuori daiUe. No acon l’Italia, maesplosivo” proviene da Il Fatto ...