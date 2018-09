Manovra | Moscovici e Tajani all' attacco

Manovra - Conte : Francamete non so cosa si aspettasse Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte non teme Moscovici : "Manovra non si fa in base alle sue attese" : "Non la temo". Reagisce così Giuseppe Conte alle prime avvisaglie di reazione da parte dell'Unione Europea alla manovra che il governo si appresta a varare. Ieri è stato annunciato il raggiungimento di un accordo per il deficit al 2,4%, ben lontano dall'1,6% auspicato dal governo.E mentre il Commissario Moscovici già pensa alle sanzioni che potrebbero arrivare ("Il conto lo pagano gli italiani", ha detto), il premier rimanda al mittente le ...

Manovra - Di Maio : "Non voglio sfidare Moscovici - suo intervento è interlocutorio" : ''Ritengo l'intervento di Moscovici interlocutorio: sono legittime le preoccupazioni, ma questo Governo si è impegnato a mantenere il 2,4% per tre anni e questo vuol dire che abbiamo intenzione di ...

"La Manovra del popolo la pagherà il popolo". Parola di Moscovici : Il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici critica la manovra del governo ma esclude (almeno per ora) il rischio di sanzioni contro l'Italia. L'esecutivo ha deciso di alzare il rapporto tra deficit e pil al 2,4 per cento, ben al di sopra della soglia dell'1,6 per cento negoziat

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...

Manovra - Moscovici avverte : “Ogni euro di debito è tolto ai servizi” : Pierre Moscovici è chiaro: «Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l’Italia e la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l’Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo». ...

Manovra del popolo - Moscovici avverte : «Quando un Paese si indebita si impoverisce» : Per ora è con freddezza che la Commissione europea ha deciso di reagire alla decisione del governo Conte di rivedere drasticamente la politica di finanza pubblica che il Paese ha...

