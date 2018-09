Manovra - Moscovici avverte : "Ogni euro di debito è tolto ai servizi" : Pierre Moscovici è chiaro: 'Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l'Italia e la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l'Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane ...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue - ma non apriamo crisi con l’Italia. Quando Paese si indebita si impoverisce” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “E’ verosimile che il deficit strutturale dell’Italia aumenterà”, e dopo aver valutato la Manovra abbiamo “diverse risposte”. Ma “la mia riflessione di stamattina è semplice: ...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue. No a scontro con l’Italia - ma debito rimane esplosivo” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l’Italia e la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l’Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo”. Quindi ha ...

Di Maio bacchetta Moscovici : 'Non può dirci cosa fare sulla Manovra' : "Moscovici è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà il diritto di dire all'Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L'unico obbligo è quello del ...

Finanziaria - Moscovici : “L’Italia deve avere bilancio credibile”. Di Maio : “Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : A un mese dal varo della legge di bilancio sale la tensione nell’esecutivo pentastellato, con i 5 Stelle in pressing sul ministro dell’Economia Giovanni Tria perché in manovra sia inserito come previsto l’avvio del reddito di cittadinanza. “Non transigerò, su questo Tria ci deve ascoltare”, ha detto a Radio Anch’io il ministro per il Sud Barbara Lezzi ripetendo che, come ha avvertito il vicepremier e ministro ...

A Vienna Tria convince Dombrovskis su riduzione debito italiano. Moscovici : 'Manovra sia credibile : Positivo l'incontro a margine dell'Ecofin. 'Voglio credere che realismo e pragmatismo si affermeranno' aveva auspicato in mattinata il Commissario europeo agli Affari economici -