Manovra | Martina | ' Pd in piazza | Paese a rischio'

ilmessaggero

: Martina: 'La manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani, Pd domenica in piazza' - repubblica : Martina: 'La manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani, Pd domenica in piazza' - Lgiova66 : RT @repubblica: Martina: 'La manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani, Pd domenica in piazza' - giuliog : RT @repubblica: Martina: 'La manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani, Pd domenica in piazza' -

(Di venerdì 28 settembre 2018) 'Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere indavanti a chi ...