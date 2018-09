Manovra finanziaria 2018 Cosa prevede? Le nuove norme

Manovra e Def - Tria : 'rimarrò per patriottismo - altrimenti Italia rischia tempesta finanziaria e caos' : Rimango e continuerò a fare il mio lavoro per patriottismo. Così il ministro dell'economia Giovanni Tria, stando a quanto riporta La Repubblica, ha commentato la sua decisione di non dimettersi, nonostante la soglia concordata dal governo sul deficit-Pil, pari al 2,4%, sia ...

Manovra finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Manovra finanziaria - Tria pensa di cancellare gli 80 euro : Si tratta sull'1,8% del Pil. Non si allenta lo scontro. Ma il premier vede i tecnici del Mef Manovra, ecco perché la Francia può 'sforare'

Manovra finanziaria - Cottarelli avvisa il governo : "Servono tagli e riforme" : Il governo promette una "Manovra espansiva" per rilanciare la crescita. Ma l'economista Carlo Cottarelli mette in guardia: "Si cresce solo con tagli e riforme, non facendo più deficit" Audio Casalino, ...

Manovra finanziaria : costi e coperture - cosa sappiamo finora - : Finanza & Dintorni Se ne parla tanto in questi giorni: la prossima Manovra finanziaria. Per il ministro Tria non sarà facile far quadrare i conti. Ho provato a ripercorrere voce per voce quanto ...

Finanziaria - Moscovici : “L’Italia deve avere bilancio credibile”. Di Maio : “Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : A un mese dal varo della legge di bilancio sale la tensione nell’esecutivo pentastellato, con i 5 Stelle in pressing sul ministro dell’Economia Giovanni Tria perché in manovra sia inserito come previsto l’avvio del reddito di cittadinanza. “Non transigerò, su questo Tria ci deve ascoltare”, ha detto a Radio Anch’io il ministro per il Sud Barbara Lezzi ripetendo che, come ha avvertito il vicepremier e ministro ...

Manovra finanziaria : le attese - da pensione di cittadinanza a flat tax - : Un costo complessivo che potrebbe aggirarsi tra i 30 e i 35 miliardi di euro. Ecco cosa sappiamo finora.