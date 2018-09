Manovra | Fico | “Deficit eccessivo? Siamo una Repubblica forte chiedo a tutti di essere

Manovra : Fico - non sono preoccupato : ANSA, - MILANO, 27 SET - Il presidente della Camera, Roberto Fico, non è "preoccupato" del prosieguo della discussione sulla Manovra finanziaria. "Da questo punto vista non sono preoccupato", ha detto ...

Manovra - Fico : “Contrario a qualsiasi condono. Con qualsiasi nome. Fare legge su conflitto d’interessi e tetto a spot” : “Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami”. Parola di Roberto Fico, che intervenendo alla festa di Mdp – Articolo 1 a Roma ha risposto ad una domanda sulla “pace fiscale” annunciata dal governo M5s – Lega. “Le truffe semantiche sono state tante in queste Paese, come le missioni di pace che missioni di pace non erano. In un Paese in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente ...

