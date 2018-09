Manovra | Di Maio e Salvini non preoccupati dalla reazione del mercato

Manovra - deficit-pil al 2 - 4% per 3 anni/ Ultime notizie Def - Di Maio replica a Moscovici : "No scontro con Ue" : Manovra, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:21:00 GMT)

Manovra del Popolo - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni. Tria cede a Di Maio e Salvini : Nei giorni scorsi il ministro dell'Economia era restato fermo sull'1,9% già programmato. Poi ha ceduto alle pressioni e le risorse aggiuntive 'in prestito' che ammontano ora a 13,6 miliardi circa. Il ...

Manovra del Popolo : il messaggio di Di Maio : Luigi Di Maio annuncia la Manovra del Popolo iniziando con la frase: “Oggi è cambiata l’Italia!” Una Manovra che include provvedimenti sul lavoro, le pensioni, il reddito e le pensioni di cittadinanza, le tasse. Di seguito il messaggio pubblicato su Instagram. Il messaggio di Di Maio “RAGAZZI! Oggi è un giorno storico! Oggi è cambiata l’Italia! Abbiamo portato a casa la Manovra del Popolo che per la prima volta ...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Tria cede - Di Maio festeggia : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo giallo verde. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del ...

Di Maio : “Non vince il governo - è la Manovra del popolo”. E sullo spread : “Mercati capiranno - niente timori” : “Non vince il governo, ma i cittadini. Si farà la manovra del popolo: Riusciremo a fare il reddito di cittadinanza e a superare la legge Fornero“. Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) con un Deficit/Pil del 2,4%. Un risultato arrivato dopo uno scontro tra i due partiti della maggioranza – Lega e M5S – con il ministro ...

Di Maio e Salvini si impongono sul Tesoro : “Manovra al 2 - 4% o salta il governo” : A cavallo di slogan studiatissimi, Luigi Di Maio compie l’azzardo perfetto a cui nessuno, tra gli analisti economici e i conoscitori del Tesoro e di cose europee, ha mai creduto. Sulla nota di aggiornamento al Def ci sarà scritta la cifra della vertigine: 2,4% per tre anni. La prima manovra della rivoluzione sovranista, l’autobattezzata Manovra del...

