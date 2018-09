Manovra del popolo | Moscovici avverte | «Quando un Paese si indebita si impoverisce»

Approvata Manovra : deficit 2 - 4% del Pil : Il rendimento del Btp decennale oltre il 3%. Moscovici: «Quando un Paese si indebita si impoverisce»

Manovra - la viceministra Castelli : “Tria delegittimato? No - lavoro comune”. E sullo spread : “Aumento fisiologico - poi scenderà” : Il duro scontro tra l’asse Di Maio-Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria sul Documento di economia e finanza (Def) è terminato con la decisione di far salire il deficit nel 2019 al 2,4% del Pil. Una forzatura, quella portata avanti dai due vicepremier, rispetto alla quale il titolare del dicastero di Viale XX Settembre aveva cercato per giorni di fare argine, prima fissando il tetto a quota 1,6%, poi tentando di restare ...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette. Balzo dello spread - tasso sui BTp sopra al 3% : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. In apertura spread in rialzo di 20 punti base, il tasso sui BTp sfonda il 3%. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” ...

Manovra - ecco i punti principali del DEF : ... si intende chiedere alla Commissione europea il riconoscimento della flessibilità di bilancio; - politiche di rilancio dei settori chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - truffati delle banche : le misure della Manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

Manovra - così l’asse M5s-Lega piega la resistenza del tecnico con Conte mediatore. Ma se il M5s fa festa - la Lega si eclissa : Vertici e pre-vertici, riunioni e faccia a faccia, messaggi cifrati e incrociati, avvertimenti a suocera perché nuora intenda, comunicazioni rassicuranti all’esterno per nascondere le scintille all’interno, quelle provocata dalle spade che si incrociavano: da una parte l’arma del ministro del Tesoro Giovanni Tria – quella soglia che sembrava invalicabile del 2 per cento di rapporto tra deficit e Pil – e ...

Claudio Borghi : "Segnale chiaro dalla Manovra - senza essere ostaggio dello spread" : "Dobbiamo dare un segnale chiaro e dare corpo alle misure annunciate, senza essere ostaggio dello spread". A parlare, al Corriere della Sera, all'indomani del varo della manovra che porta il deficit/Pil al 2,4% per tre anni, è il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, leghista euroscettico, secondo cui essendo ormai tra gli ultimi Paesi al mondo per tassi di crescita, serviva "un Def rispettoso di ciò ...

Deficit al 2 - 4% - ministro Tria accetta : 10 miliardi al reddito - 8 per rivedere la Fornero. Di Maio e Salvini : «Manovra del cambiamento» : La manovra sarà finanziata tutta in Deficit. Un patto per 3 anni. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero...