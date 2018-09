Manovra | Cottarelli-Galli | conti peggioreranno sensibilmente

Manovra finanziaria - Cottarelli avvisa il governo : "Servono tagli e riforme" : Il governo promette una " Manovra espansiva" per rilanciare la crescita. Ma l'economista Carlo Cottarelli mette in guardia: "Si cresce solo con tagli e riforme, non facendo più deficit" Audio Casalino, ...

“La lotta agli sprechi non vale una Manovra”. Parla Cottarelli : Roma. C’è una settimana di tempo per trovare un’intesa e presentare la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Nei giorni che mancano al 27 settembre, Lega e M5s dovranno accordarsi su diversi punti controversi, dal “condono non condono” che non piace ai grillini, ai sussidi di ci