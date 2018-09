Manovra | così l’asse M5s-Lega piega la resistenza del tecnico con Conte mediatore Ma se

Forza Italia contro la Manovra : "Così finiremo come la Grecia" : Questo è il governo dell'avventura che invece di eliminare la povertà rischia di far collassare il Paese, senza offrire la spinta necessaria a sostenere l'economia. Una responsabilità che si assumono ...

Manovra - avanti su quota 100 e reddito di cittadinanza. Di Maio : «Sarà solo per gli italiani» - Ma così si rischia l'incostituzionalità : «Toglietevi dalla testa i numerini e pensate ai cittadini». Il ministro Giovanni Tria naturalmente non può accogliere l'invito di Luigi di Maio, ma la frase è significativa dello stato di tensione sui ...

La rabbia di Di Maio contro Tria sulla Manovra : Se continua così può andare a casa : Alla fine del vertice sulla manovra Luigi Di Maio era infuriato. Ha convocato i suoi con un sms per condividere la sua rabbia, che si rivolge in particolare contro il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. La battaglia più grande per il vicepremier M5S è quella sul reddito di cittadinanza. Sono però anche altri i punti di scontro all'interno del governo: tra questi la vicenda della ricostruzione del ponte Morandi e del commissario straordinario ...

Manovra/ Così M5s e Lega perdono la sfida con l'Europa : La Ue sarà attenta alla qualità della spesa aggiuntiva. Ok per gli investimenti, più difficile far accettare flat tax e reddito di cittadinanza.

Manovra - Tria a caccia di 10 mld Così risolve il rebus M5S-Lega : La stagione delle manovre finanziarie si avvicina in tutta Europa: entro il 15 ottobre i budget di bilancio nazionali dovranno essere inviati alla Commissione Ue che entro novembre formulerà le sue osservazioni e l’Italia resta sotto riflettori Segui su affaritaliani.it