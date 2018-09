Manovra | cosa succede ai nostri risparmi Quanto ci costa e chi ci guadagna

La Manovra sul balcone e le preoccupazioni dell'Europa. Di cosa parlare stasera a cena : Il balcone fa sempre il suo effettaccio e tutti, giustamente, lo hanno stigmatizzato. stasera a cena non potrete esimervi da qualche critica di stile alla manovra e alla sua peronista presentazione. Più difficile, ma non perché manchino gli argomenti astratti, prendersela con i contenuti, perché, se

Cosa c'è da festeggiare per la 'Manovra del popolo'? : [Il governo approva il Def e decide che il deficit salirà fino al 2,4 per cento. Luigi Di Maio e Matteo Salvini esultano. Il vicepremier targato M5s si spinge addirittura oltre. Si affaccia dal ...

Cos'è lo spread e cosa c'entra la Manovra : Il differenziale Btp-Bund in aumento dopo l'annuncio della nota di aggiornamento del Def. Le conseguenze possibili di un'impennata

Manovra - Conte : Francamete non so cosa si aspettasse Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra del popolo : cosa cambia per le partite Iva : Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera la Nota di aggiornamento del DEF tramite cui viene fissato il deficit al 2,4% del Pil e si dà il via libera ai 27 miliardi necessari per quella che è stata ribattezzata “Manovra del popolo”. Una delle misure più discusse della legge di stabilità è rappresentato dalla flat tax, che secondo quanto trapela da fonti della Lega, prenderà il via dalle piccole imprese. In attesa della misura ...

Povertà - pensioni - Flat tax - Iva : ecco cosa prevede la Manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...

Manovra - pensioni e assegni : cosa cambia con lo smantellamento della Fornero : Via al reddito di cittadinanza e allo smantellamento della Fornero , entrambi nel contratto di governo. Confermata la flat tax al 15% per le piccole partite Iva, 'più di un milione di lavoratori ...

Manovra finanziaria 2018/ Cosa prevede? Le nuove norme : Manovra finanziaria 2018: Cosa prevede? Le nuove norme dopo l'accordo: flat tax, reddito e pensione di cittadinanza, superamento legge Fornero e un fondo per i truffati delle banche(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:24:00 GMT)

Def : dal reddito di cittadinanza alla flat tax - cosa c’è nella Manovra economica : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Dopo giornate di tira e molla il governo Lega-Movimento 5 Stelle è arrivato a un accordo sul documento di economia e finanza (Def) per approvare le risorse da destinare alle misure economiche messe a bilancio per i prossimi anni. Via libera a un rapporto deficit/pil del 2,4%, flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e nuove pensioni, oltre a un fondo per i cittadini ...

Intesa a 2 - 4% del Pil - Salvini e Di Maio : «Manovra del popolo - povertà finita» Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

