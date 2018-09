Manovra | Conte | le dimissioni di Tria mai state sul tavolo; il governo durerà fino al

Conte non teme Moscovici : "Manovra non si fa in base alle sue attese" : "Non la temo". Reagisce così Giuseppe Conte alle prime avvisaglie di reazione da parte dell'Unione Europea alla manovra che il governo si appresta a varare. Ieri è stato annunciato il raggiungimento di un accordo per il deficit al 2,4%, ben lontano dall'1,6% auspicato dal governo.E mentre il Commissario Moscovici già pensa alle sanzioni che potrebbero arrivare ("Il conto lo pagano gli italiani", ha detto), il premier rimanda al mittente le ...

Manovra - Davide Casaleggio : “Deficit sarà scaricato su nuove generazioni? Vostri punti di vista. Io sono contento” : “Se il deficit sarà scaricato sulle future generazioni? Questi sono Vostri punti di vista”. Poca voglia di parlare ai cronisti per il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Roma per due convegni su democrazia diretta e lavoro, che ha tagliato corto di fronte alle domande dopo l’intesa raggiunta sulla Manovra dal governo con la scelta del deficit al 2,4% del Pil, le resistenze piegate del ministro ...

Ecco la "Manovra del popolo" : governo fissa il deficit a 2.4%. Conte : "Grande piano di investimenti" : Scongiurato lo scenario peggiore e cioé innalzamento del deficit e dimissioni del ministro dell'Economia. Poi si aprirà il confronto con la Commissione europea. La decisione del governo di alzare il ...

Manovra - così l’asse M5s-Lega piega la resistenza del tecnico con Conte mediatore. Ma se il M5s fa festa - la Lega si eclissa : Vertici e pre-vertici, riunioni e faccia a faccia, messaggi cifrati e incrociati, avvertimenti a suocera perché nuora intenda, comunicazioni rassicuranti all’esterno per nascondere le scintille all’interno, quelle provocata dalle spade che si incrociavano: da una parte l’arma del ministro del Tesoro Giovanni Tria – quella soglia che sembrava invalicabile del 2 per cento di rapporto tra deficit e Pil – e ...

"Manovra del popolo" - deficit al 2 - 4%/ Conte : "Piano investimenti più grande di sempre". Di Maio esulta - video : Manovra, Tria vs Di Maio “deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:19:00 GMT)

Conte : Manovra ragionevole e coraggiosa - per il bene dell'Italia : Roma, 27 set., askanews, - 'Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Vi garantisco che abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e ...

Conte : "Manovra ragionevole e coraggiosa : Il premier Conte esulta per l'approvazione della nota di aggiornamento al Def e parla di manovra ragionevole e coraggiosa. "Si è appena concluso - scrive su Facebook - il Consiglio dei Ministri. Vi garantisco che abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e coraggiosa. È un intervento che migliorerà le condizioni di vita dei cittadini e ...

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Manovra - Conte : “Reddito di cittadinanza è capitolo importante per realizzare giustizia sociale” : “Nel mio intervento all’Onu in generale ho espresso quella che è una direzione fondamentale, anche di politica, di questo governo che presiedo: cioè l’attenzione alla giustizia sociale, a rendere condizioni di vita ai cittadini, ad assicurare loro una piena dignità. Quindi, in questa prospettiva, un passaggio importante, un capitolo importante, è il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...

Conte - Manovra farà ricredere scettici : All'incontro avuto con la presidente del New York Stock Exchange ho parlato dell'Italia, dell'economia solida e delle grandi potenzialità di sviluppo economico", scrive ancora il premier tracciando ...

Manovra - Conte : "Faremo ricredere i più scettici" : La legge di bilancio è dietro l'angolo, i tecnici del Ministero dell'Economia ci stanno lavorando senza sosta e dai vertici del governo di Conte arrivano ora dopo ora rassicurazioni ai cittadini che tutte le promesse fatte saranno mantenute.Ormai ogni giorno una delle tre figure chiave dell'esecutivo Lega-M5S rilasciano dichiarazioni sulla Manovra e fanno promesse. Una ripetizione costante delle stesse frasi che sembrano più una velata ...

Manovra - vertice di maggioranza : Conte rassicura M5s - per Salvini 'l'accordo c'è' : Intanto al Tesoro si attende di capire se la Nota di aggiornamento al Def , Documento di economia e finanza, , che verrà portata nel Consiglio dei ministri, darà ragione a Tria, con un debito ...