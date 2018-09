Manovra | Conte a Moscovici | ' Non vedo l' ora di andare a Bruxelles'

Manovra - Conte : "Spread calerà comunicando i dettagli" : Questa Manovra finanziaria non è stata fatta per rispettare le promesse elettorali ma per ridare dignità ai cittadini e per rilanciare il paese. Si possono riassumere così le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che all’uscita, poco dopo le 15, da Palazzo Chigi ha dialogato con la stampa. Incalzato dai giornalisti Conte ha spiegato che lo stesso reddito di cittadinanza, per molti misura prettamente assistenzialistica, oltre a ...

Manovra - Conte : "Dimissioni Tria? Appreso da media - l'ho chiamato e nega" : "Ho letto e Appreso dai giornali che Tria avrebbe offerto le sue dimissioni, così mi sono incuriosito e stamattina l'ho chiamato, ci siamo sentiti più volte e ha negato". Lo dice il premier, Giuseppe ...

Conte : Manovra coraggiosa. Non guardo alle attese di commissari Ue : Secca la smentita sulle voci di dimissioni rientrate del ministro dell'Economia Tria, così come ci tiene a ribadire Conte che il presidente Mattarella non fa da contraltare al governo.

Conte : non temo una bocciatura Ue della Manovra : Roma, 28 set., askanews, - 'Non temo': così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se tema una bocciatura della manovra economica da parte dell'...

Manovra - Conte : Francamete non so cosa si aspettasse Moscovici : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte : Sentito Mattarella - Colle non è coltraltare governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Def - Conte : “Spread in salita? Non fa piacere - ma quando i mercati conosceranno la Manovra scenderà” : “Che lo spread oggi sia salito non fa piacere al presidente del Consiglio ma dobbiamo tenere conto che abbiamo finito ieri sera e non c’è stato neanche il tempo di una conferenza stampa per illustrare le linee essenziali e i dettagli: sono molto confidente che quando i mercati e gli interlocutori potranno conoscere nei dettagli la nostra manovra lo spread sarà coerente con i fondamentali della nostra economia”. A dirlo, il ...

Conte non teme l'Ue : "La Manovra non si fa per loro" : "Non la temo". Reagisce così Giuseppe Conte alle prime avvisaglie di reazione da parte dell'Unione Europea alla manovra che il governo si appresta a varare. Ieri è stato annunciato il raggiungimento di un accordo per il deficit al 2,4%, ben lontano dall'1,6% auspicato dal governo. E mentre il Commissario Moscovici già pensa alle sanzioni che potrebbero arrivare ("Il conto lo pagano gli italiani", ha detto), il premier rimanda al mittente le ...

Manovra : Conte - le dimissioni di Tria mai state sul tavolo; il governo durerà fino al 2023 : Le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria "non sono mai state sul tavolo". Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte incontrando i giornalisti davanti a Palazzo Chigi. Conte rivela di aver chiamato il titolare del Tesoro che "ha negato" questa ipotesi. Quindi sottolinea: il governo durerà "fino al 2023". L'Italia, ha aggiunto, "non rappresenta un problema ...

Manovra - Davide Casaleggio : "Deficit sarà scaricato su nuove generazioni? Vostri punti di vista. Io sono contento" : "Se il deficit sarà scaricato sulle future generazioni? Questi sono Vostri punti di vista". Poca voglia di parlare ai cronisti per il presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Roma ...

Ecco la "Manovra del popolo" : governo fissa il deficit a 2.4%. Conte : "Grande piano di investimenti" : Scongiurato lo scenario peggiore e cioé innalzamento del deficit e dimissioni del ministro dell'Economia. Poi si aprirà il confronto con la Commissione europea. La decisione del governo di alzare il ...