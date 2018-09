tuttosport

: Manovra: Bonisoli, voto è stato unanime - RadioLondra_ : Manovra: Bonisoli, voto è stato unanime - VBattifarano : RT @ansa_it: Manovra: Bonisoli, voto è stato unanime - raffaellamucci1 : RT @ansa_it: Manovra: Bonisoli, voto è stato unanime -

(Di venerdì 28 settembre 2018) E' unache ha uno scopo preciso: rimettere in moto l' economia. C'è equità e giustizia sociale, c'è una spinta forte a investire in modo che la crescita del pil sia più alta del passato. In ...