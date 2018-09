Manovra | 2 mesi decisivi per pesare lo scontro governo-Ue

Le Ong : "Una Manovra politica per fermare la Aquarius". Il flop dei rimpatri : 866 in due mesi : La nave gestita da SOS Méditerranée insieme a Medici Senza Frontiere è ferma da 48 ore tra Linosa e Malta, in attesa che qualche Paese europeo la accolga in porto. Ora Gibilterra le revocherà l'autorizzazione a battere bandiera del Paese