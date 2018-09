MALIA OBAMA Video | la figlia dell' ex Presidente Usa | Barack | protagonista del video

Da Obama a Trump - così Sergio ha amMALIAto l’America : Manager celebre per gli orari brutali di lavoro, «non gli stavi al passo, non dormiva mai, ti scriveva una mail il 15 agosto a mezzanotte e voleva la risposta entro 5 minuti» ricorda un amico banchiere americano, Sergio Marchionne trovava chissà come tempo per leggere, e citava gli autori prediletti, tra le dure cifre di bilanci e piani strategici....