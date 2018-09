: Oggi su @repubblica?? Don Ciotti: “Decreto sicurezza pericoloso anche sui beni confiscati che la mafia vorrà riprend… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Don Ciotti: “Decreto sicurezza pericoloso anche sui beni confiscati che la mafia vorrà riprend… - pfmajorino : Finalmente #Salvini si occupa di mafia. Il problema è che lo fa dando ai mafiosi, magari attraverso i loro amici,… - NuovoSud : Mafia, confiscati a un boss beni per 2 milioni a Catania - -

Dalle prime ore della mattinata odierna è in corso, da parte degli uomini della D.I.A. di Catania, diretta da Renato Panvino, in sinergia con la Procura della Repubblica di Catania diretta dal dott. Carmelo Zuccaro, la confisca di beni in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di un elemento di vertice dell’organizzazione mafiosa. Due società attive nel settore dell'edilizia, due appartamenti, tre garage, un locale deposito e un conto corrente per un valore complessivo di duedi, sono statidalla Dia di Catania a un esponente di vertice del. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania.(Di venerdì 28 settembre 2018)