Madre fuggì in Spagna coi figli di un genovese | riparte la “guerra” per l’affido

“Fuggite - c’è un coccodrillo”. L’orrore improvviso per una Madre col suo bambino : Una morte orribile quella di una donna e del figlio di soli cinque mesi, avvenuta sotto gli occhi di altre persone che, impotenti, si sono trovati ad assistere alla terribile scena. Tutto è successo in pochi secondi, senza che nessuno riuscisse a intervenire per riuscire a salvare i due, costretti a fare i conti nel giro di pochi secondi con un orrore inaudito. Come riportato dall’Independent, la madre e il bambino sono stati ...

Tragedia in Calabria - treno investe famiglia : la bimba era sfuggita alla Madre ed è stata travolta insieme al fratello - la donna è in terapia intensiva : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico S.D.A.. I medici del Grande Ospedale ...

