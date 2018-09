Made in Italy | Candy diventa cinese

Made in Italy : Candy passa ai cinesi di Haier : Un'operazione da 475 milioni di euro. Sindacati preoccupati per lo stabilimento di Brugherio, l'ultimo in territorio italiano - Il gruppo cinese Qingdao Haier ha raggiunto un accordo per l'...

New York Times contro il Made in Italy e le paghe da 1 euro l'ora : Nella lunga inchiesta intitolata " Inside Itay's Shadow economy ", la giornalista Elisabeth Paton, in collaborazione con Milena Lazazzera, fa luce sull'economia sommersa dell'Italia in una regione ...

Onu - Coldiretti : “Sventato un attacco alla tipicità Made in Italy” : E’ stata sventata una pericolosa deriva internazionale per mettere sul banco degli imputati i principali prodotti del Made in Italy a causa del loro contenuto in sale, zucchero e grassi anche con l’apposizione di allarmi, avvertenze o immagini shock sulle confezioni per scoraggiarne i consumi. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla versione definitiva e corretta del documento del Terzo Forum di alto livello delle Nazioni Uniti sulle ...

A chent’annos - qual è il segreto dei centenari in Sardegna? Sul Nove il doc sui misteri della longevità Made in Italy : C’è un’area della Sardegna chiamata Ogliastra dove si vive più a lungo che nel resto del mondo. Solo un’isoletta greca, una giapponese e un angolo del Costarica le fanno concorrenza. Il docufilm “A chent’annos – I segreti dei centenari in Sardegna”, in onda domenica 30 settembre alle 23:30 sul Nove alla vigilia della Giornata internazionale degli anziani (1° ottobre), racconta il fascino e i misteri della longevità made in ...

Il nuovo fondo 'Made in Italy Fund' firma la sua prima operazione : Roma, 27 set., askanews, - Il nuovo fondo di private equity Made in Italy Fund, costituito da Q Group & Pambianco, ha appena concluso la sua prima operazione acquisendo la maggioranza di Palladium ...

I gruppi stranieri fanno shopping (di brand Made in Italy). Ecco perché : VersaceValentinoGucciSergio RossiLa PerlaFendiBottega VenetaBrioniKriziaEmilio PucciSerapianBulgariPomellatoLoro PianaFiorucciCoccinelleCornelianiBye bye, un bell’inchino, un saluto con la mano e via, si parte per una nuova avventura. Versace venduto a Michael Kors. Un altro nome storico del made in Italy in mani straniere. E c’è chi si dice contro, c’è chi polemizza, chi storce il naso, chi dichiara che l’eccellenza italiana è al suo ...

Michael Kors compra Versace e un altro gioiello del Made in Italy se ne va. A quelli che restano - tenete duro : Anche gli americani imparano dai francesi a fare sistema e noi No. E così un altro gioiello del made in Italy se lo accaparrano gli americani. La Medusa e i suoi tentacoli tirano negli States. Prima di Michael Kors anche i due colossi francesi del lusso, Lvmh e Kering, avevano annusato la Medusa ma per loro il prezzo era troppo alto. Non per Kors anche se la sua maxivalutazione da circa 2 miliardi di dollari non è stata premiata da Wall Street ...

Non solo Versace : i marchi della moda Made in Italy venduti all'estero : Da Gucci a Valentino, da Bottega Veneta a La Perla, la lista si allunga ora con il passaggio di Versace all'americana Michael Kors

Non solo Versace : i marchi della moda Made in Italy venduti all’estero : Negozio di Versace (Getty Images) Sono ore di attese. In giornata dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della vendita della storica casa di moda Versace all’americana Michael Kors. La maison della medusa è l’ultima tra le griffe italiane a passare a una proprietà estera, anche se la famiglia Versace manterrà una partecipazione nel gruppo. Kors subentra al fondo Blackstone, che aveva il 20% dell’azienda, ma diventerà azionista ...

Un’altra grande griffe vola all’estero - ma non è una sconfitta del Made in Italy : Milano. Il canto del cigno è stato intonato un anno fa, quando sotto la regia di Donatella Versace, sulle passerelle della Fashion Week milanese, sfilarono tutte assieme le ex ragazze, ancora bellissime, già vestite (o svestite) dal fratello Gianni. C’erano tutte, dalla première dame Carla Bruni a N

Versace & Co - il Made in Italy targato estero : Versace? E' l'ultimo tassello di una serie di marchi famosi italiani che nella moda è passato in mani straniere. Negli anni, Lvmh, il colosso francese che fa capo a Bernard Arnauld, si è assicurato la ...

Benedetta Barzini all'Huffpost : "Vendita toglie dignità a Versace e a un Made in Italy che non esiste più" : "La vendita di Versace? Mi dispiace molto, anche perché la collaborazione o la partnership sono sempre un vantaggio, mentre invece la vendita è sempre una sconfitta". A parlare così all'Huffpost è Benedetta Barzini, 75 anni, musa, modella, femminista, insegnante, giornalista o tutte queste cose insieme, volto della prima copertina italiana di Vogue (nel 1965), un'identità divenuta simbolo di imperfezione e ...

Made in Italy : tutti i marchi passati allo «straniero». Non sempre è una cattiva notizia : Versace è solo l’ultimo in ordine di tempo. Da Loro Piana a Gucci, dalla pasticceria Cova a Bottega Veneta. Sono molti i marchi storici del Made in Italy finiti in questi anni in mani estere. Ma non sempre è una cattiva notizia. Spesso, infatti, i grandi gruppi investono per valorizzare le lavorazioni che si tramandano da generazioni nei distretti. Delocalizzare know-how e “genius loci” è impossibile...

Moda : sempre più Made in Italy è in mani straniere : Sono il simbolo del Made in Italy, ma sempre più spesso finiscono in mani straniere. Versace è solo l'ultimo dei marchi dell'abbigliamento di lusso italiani che ha trovato un acquirente fuori dai ...