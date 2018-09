Luca Parmitano sarà il primo comandante italiano della Iss

'Beyond' - la nuova missione di Luca Parmitano : ... ma la sta guardando da lontano forse spingendosi al di la' dell'orbita bassa terrestre con Marte e la Luna sullo sfondo a simboleggiare che la scienza, la tecnologia che studiamo oggi a bordo ...

Spazio : l’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna in orbita - ecco i dettagli della missione “Beyond” : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano torna nello Spazio: l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato la sua seconda missione che si chiamerà “Beyond” e partirà nel 2019. Insieme a lui approderanno sulla Stazione spaziale internazionale durante la Spedizione 60/61 Andrew Morgan della Nasa e Alexander Skvortsov di Roscosmos. Luca è stato il primo della classe di astronauti del 2009 a volare verso la Stazione spaziale. La ...

