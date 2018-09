L' Oscar dell' inclusione premia la città

DOGMAN DI MATTEO GARRONE È IL CANDIDATO DELL'ITALIA AGLI Oscar 2019/ Sfiderà Roma e Sunset : OSCAR 2019, miglior film straniero: DOGMAN di MATTEO GARRONE è il CANDIDATO per l'Italia scelto dalla Commissione. "Ha le caratteristiche per sfidare il cinema mondiale".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:51:00 GMT)

Oscar - “Dogman” di Garrone è il candidato dell’Italia : “Dogman” di Matteo Garrone è il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar. La commissione della Anica, riunitasi questa mattina, ha preferito la pellicola con Marcello Fonte ad altri 20 titoli, tra cui “Napoli velata” di Ferzan Ozpetek e “The Place” di Paolo Genovese....

Oscar della scuola - unico italiano premiato è un prof di Lecce : "Start up contro il bullismo" : Era l'unico finalista italiano, il solo ad insegnare in un istituto tecnico superiore, mentre gli avversari erano tutti docenti universitari: Daniele Manni porta a casa la menzione speciale all'Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Awards per il progetto Mabasta

Technogym protagonista agli Oscar della moda sostenibile : I Green Carpet Fashion Awards sono gli Oscar della moda e del lifestyle sostenibili. Quest’anno anche Technogym è stata protagonista della premiazione alla Scala andata in scena domenica scorsa. Per la multinazionale del wellness e del fitness il tema della sostenibilità va d’altronde ben oltre l’accezione puramente legata all’ambiente: è infatti fortemente incentrata sulla salute delle persone. Il wellness rappresenta una grande opportunità ...

Green Carpet Fashion Awards - tornano gli Oscar della moda eco : La moda torna a riaffermare il suo impegno nel suo voler essere eco-sostenibile con la seconda edizione dei Green Carpet Fashion Awards che si terranno al Teatro alla Scala domenica 23 settembre: 13 premi relativi a 13 diverse categorie sono stati svelati in una conferenza stampa a Milano insieme alla lista di grandi ospiti internazionali come le attrici Julianne Moore e Cate Blanchett o la top model Cindy Crawford. “Il cambiamento non è più ...

Emmy 2018 - i premi della tv USA : proposta di matrimonio Live dal regista premiato per gli Oscar : - Il Liveblogging dagli Emmy 2018[Live_placement]prosegui la letturaEmmy 2018, i premi della tv USA: proposta di matrimonio Live dal regista premiato per gli Oscar pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2018 03:29.

DIRETTA/ Pisa-Cuneo (risultato finale 1-0)streaming video e tv : MOscardelli regala i primi tre punti ai toscani : DIRETTA Pisa-Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C girone A (1^ giornata) in programma lunedì 17 settembre 2018.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 22:27:00 GMT)

