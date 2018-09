Lory Del Santo compie 60 anni | il ricordo del figlio scomparso in un toccante post

Lory Del Santo - parlano i dottori dopo il suicidio del figlio : "Potrebbe commettere una pazzia" : La vita ha messo nuovamente alla prova Lory Del Santo, paparazzata a Milano dopo i tragici delle scorse settimane. La showgirl, che nel 1991 ha perso il figlio Conor in un drammatico incidente domestico, ha da poco dovuto affrontare il suicidio del figlio Loren, affetto da una grave patologia cerebrale.Sul settimanale Nuovo è stato pubblicato l'appello di alcuni dottori, portavoce la psicologa Irene Bozzi, a proposito della scelta della ...

La verità su Lory Del Santo. Brutte voci - polemiche… Ora l’indiscrezione choc : Momento durissimo per Lory Del Santo: la showgirl ha perso da poco il figlio 19enne Loren. Il ragazzo, malato di anedonia, si è tolto la vita. Non è il primo figlio che la Del Santo perde: nel 1991 aveva perso Conor, il bimbo di 4 anni che aveva avuto da Eric Clapton. Il piccolo cadde dalla finestra e non ci fu più nulla da fare. Dopo quel dolore atroce, ora sta vivendo un altro momento tragico. Ma il suo modo di gestire il dolore ...

Lory Del Santo entrerà al GF Vip lunedì? La verità a Mattino 5 : Mattino Cinque: Lory Del Santo pronta per il Grande Fratello Vip 3 “Ci sono diversi indizi che ci raccontano e ci dicono che Lory Del Santo probabilmente entrerà nella casa del Grande Fratello Vip”. Con queste parole Federica Panicucci ha dato il via alla seconda parte di Mattino 5 oggi. Il rotocalco dell’ammiraglia Mediaset ha riservato ampio spazio alla vicenda relativa alla regista e attrice che, lo scorso agosto, ha perso ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? Parla l’ex Rocco Pietrantonio : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? L’ex fidanzato Rocco Pietrantonio dice la sua Non si Parla d’altro, ovvero della probabile entrata di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip. A Parlare a Mattino 5 ci pensa proprio il suo ex fidanzato Rocco Pietrantonio. L’uomo decide di dire la sua pubblicamente, sebbene non ne abbia […] L'articolo Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? Parla l’ex Rocco Pietrantonio proviene da ...

Buon compleanno Simona Galli - Brigitte Bardot - Lory Del Santo… : Buon compleanno Simona Galli, Brigitte Bardot, Lory del Santo… …Giovanni Tria, Ugo Gregoretti, Luciano Garibaldi, Vincenzo Maddaloni, Mirna Doris, Carlo Palermo, Paolo Mereghetti, Stefano Tomassini, Guido Barendson, Silvia Dionisio, Aldo Baglio, Raffaele Paganini, Francesco Daveri, Bruno Marton, Dita von Teese, Saverio Costanzo, Sara Moretto, Lorenzo Barillari, Martina Grimaldi, Simone Grotzkyj, Cristina Selmi, Nike Francesca Pucci… Oggi 28 ...

Cristiano Malgioglio/ Lory Del Santo al Grande Fratello Vip? "Non dovrebbe andare" : Il noto paroliere Cristiano Malgioglio è sempre più alla ribalta dopo il successo al Grande Fratello Vip 2: dove lo vedremo con l'inizio della nuova stagione televisiva italiana?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:05:00 GMT)

Paura per Lory Del Santo. L’allarme del medico : “La situazione è grave”. Ansia. Cosa le sta succedendo : Lory Del Santo, dopo la morte del figlio Loren, può commettere una follia. La showgirl, prossima a compiere sessant’anni (è nata il 28 settembre 1958, ndr.), sta vivendo un periodo durissimo: la recente tragedia che l’ha colpita, con il suicidio di Loren, fa il paio con quanto accadutole nel 1991 e la tragica dipartita di Conor, il figlio avuto con Eric Clapton. La vita di Lory Del Santo è sempre stata ‘dilaniata’ da ...

GF Vip 3 : Lory Del Santo non ha partecipato al funerale del figlio : Lory Del Santo non ha partecipato ai funerali del figlio Loren, morto suicida circa un mese fa. A rivelarlo è stato Antonello Piroso, ex direttore del Tg La7, che ha spiegato di aver ricevuto alcune informazioni subito dopo il suicidio del ragazzo, avvenuto a causa dell’anedonia, una grave malattia mentale. “Il 29/8 – ha scritto il giornalista su Twitter – ricevo whatsapp: ‘figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA’. Lo ...

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip/ Ultime notizie : "Assente a funerali figlio Loren - temeva esclusione" : Lory del Santo al Grande Fratello Vip 2018? Ultime notizie, l'ex direttore del Tg La7 Antonello Piroso: "Assente a funerali figlio Loren, temeva esclusione"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 12:45:00 GMT)

Malgioglio a Lory Del Santo : "Non dovrebbe partecipare al Gf" : L'intervista di sabato su Canale 5 e la rivelazione di Lory Del Santo ha scosso il pubblico del web. È risaputo ormai che la showgirl dovrebbe partecipare all'edizione del GF Vip tutt'ora in onda per ...

Lory Del Santo - il padre di Devin : “C’ero quando Conor morì. Sono preoccupato per lui” : Lory Del Santo sta affrontando una vera e proprio tragedia, dopo la scomparsa di Loren, il figlio più piccolo. Il ragazzo, che aveva solamente 19 anni, si è tolto la vita qualche mese fa, lasciando un vuoto immenso nella vita di tutti, ma soprattutto in quella della madre e di Devin, il fratello maggiore. I due erano legatissimi e vivevano insieme a Miami, si erano ripromessi di non lasciarsi mai, ma Loren ha infranto questo giuramento, ...

Lory Del Santo - ecco perché non è andata ai funerali del figlio : Lory Del Santo non sta sicuramente vivendo un momento facile. Prima la morte del figlio Loren che si è tolto la vita a soli 19 anni, poi il silenzio che ha deciso di rompere – dando notizia della tragedia – con un’intervista a Verissimo e ora le numerose polemiche di chi non apprezza la volontà dell’attrice di entrare nel cast del Grande Fratello Vip per superare questo dolore. E proprio al reality di Canale 5 è legata la ...

Polemica Lory Del Santo : 'Assente al funerale per paura di non andare al Grande Fratello' : Lory Del Santo questa settimana si è fatta coraggio e ha scelto di raccontare per la prima volta in televisione il dramma personale che l'ha colpita, riguardante la morte del figlio di appena 19 anni. Un vero e proprio trauma per la showgirl che già diversi anni fa perse un altro figlio, Conor, avuto dal chitarrista Eric Clapton. Nel corso dell'intervista a Verissimo, la Del Santo ammise che le sarebbe piaciuto poter partecipare alla nuova ...

Lory Del Santo - attacco di Piroso dopo la morte del figlio : 'Mi farei vedere da uno bravo' : Sta facendo molto discutere il tweet che qualche giorno fa ha postato in rete il giornalista Antonello Piroso, il quale ha detto la sua sul dramma personale di Lory Del Santo. Come ben saprete, infatti, la showgirl ha parlato per la prima volta in televisione della morte del figlio 19enne, rilasciando un'intervista esclusiva al programma Verissimo. Le dichiarazioni della Del Santo hanno scatenato accese polemiche in rete, dato che la showgirl ha ...