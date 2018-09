Lorenzo e Red | la traversata del Lago di Como nuotando contro il diabete

Anticipazioni trono classico : Nicola Panico si scusa - Giada scredita Lorenzo e Luigi : ...//www.centrometeoitaliano.it/spettacoli/uomini-e-donne-Anticipazioni-registrazione-trono-classico-mercoledi-26-settembre-2018-la-verita-di-Nicola-Panico-66769/?refresh_cens Chiedi la correzione di ...

MotoGp – Terribile caduta per Jorge Lorenzo ad Aragon : la sequenza dell’incredibile impatto sull’asfalto [GALLERY] : Una Terribile caduta oggi al Gp di Aragon per Jorge Lorenzo: nella gallery la foto sequenza dell’highside del maiorchino Gp di Aragon amarissimo per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un Terribile highside, alla prima curva della gara spagnola. Il ducatista è stato immediatamente soccorso e trasportato in barella al Centro Medico, dove è emersa una lussazione dell’alluce e una microfrattura al ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “La Ducati ha preferito alzare lo stipendio a Dovizioso piuttosto che credere in me” : Jorge Lorenzo e la Ducati, storia di rimpianti e vittorie? Forse sì. Il campione del mondo maiorchino della Ducati, quarto nella classifica generale del Mondiale 2018 di MotoGP e con tre vittorie all’attivo, ha trovato il suo feeling con la Rossa in questa stagione. Prestazioni degne di nota che hanno alimentato il rammarico per un matrimonio non andato a buon fine con lo spagnolo in Honda, al fianco di Marc Marquez, dalla prossima ...

Moto Gp Misano - Lorenzo : «Peccato lasciare questo team - è incredibile» : Mentre non si da per vinto il campione del mondo Marc Marquez: ' La Ducati vanno forte ma il nostro passo è buono, non ci diamo per vinti '. CLASSIFICA MotoGP Segui il Gp in DIRETTA

Motogp - Lorenzo 'Pole incredibile' : ANSA, - ROMA, 8 SET - "Ho spinto da subito, ero molto convinto. Questa pole è il risultato di un grandissimo lavoro svolto dall'intera squadra. Abbiamo lavorato insieme sui dettagli, la moto ora è ...

MotoGP - GP Misano. Jorge Lorenzo : 'Peccato lasciare Ducati - è un team incredibile' : Pole capolavoro per Jorge Lorenzo, che grazie al tempo di 1'31"629 ha firmato il nuovo record della pista di Misano. "Ho spinto da subito, ero molto convinto" - ha spiegato lo spagnolo - "Tagliare la ...

Lorenzo : 'Giro incredibile. Ducati completissima'. Miller : 'Mi sento forte' : 'Ero convinto, ho spinto molto subito e non è facile partire forte all'inizio. Ma il primo giro è stato incredibile. Poi non sapevo se montare davanti la media o la morbida, poi abbiamo deciso per la ...

MotoGp - terminate le Fp3 al Red Bull Ring : Marquez è il più veloce - Valentino Rossi e Lorenzo fuori dalla top ten [TEMPI] : Le terze prove libere al Red Bull Ring hanno messo in mostra la velocità di Marc Marquez, è lui il pilota più veloce di queste Fp3 Un circuito metà asciutto e metà bagnato ha condizionato le Fp3 del Gp d’Austria. In questo sabato mattina i piloti sono scesi in pista al Red Bull Ring trovandosi di fronte ad uno scenario difficile da affrontare in chiave gomme. Dopo i tempi combinati di ieri, in cui a prevalere era stato Andrea ...

MotoGP - Gp Austria Conferenza Stampa : Lorenzo - 'Crediamo di avere buone possibilità per lottare per la vittoria' : E' uno sport pericoloso o puoi rompere il motore. Ma al momento non vedo come possiamo vincere 5 o 6 gare di fila'. In Conferenza si è anche parlato di come vengono gestite le prove libere: 'Le ...

Jorge Lorenzo - GP Austria 2018 : “Arrivo al Red Bull Ring per vincere. Il Mondiale? Utopia” : Jorge Lorenzo (Ducati) sembra un lontano parente di quello che avevamo conosciuto ad inizio stagione. Il maiorchino appariva lento e insicuro sulla sua Ducati mentre ora è sicuro di sè e del suo potenziale, come ha confermato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. “Nelle ultime cinque gare sono il pilota che ha conquistato il maggior numero di ...

MotoGp - iniezione di fiducia per Jorge Lorenzo al Red Bull Ring : 'ideale per la Desmosedici' : Jorge Lorenzo parla dello splendido risultato ottenuto a Brno e confessa ciò che si aspetta dalla gara al Red Bull Ring A meno di una settimana dal GP della Repubblica Ceca, il Campionato Mondiale ...