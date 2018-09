Loredana uccisa a coltellate per difendere la figlia dall’ex fidanzato | 19enne fermato

fanpage

: Loredana Lopiano uccisa ad Avola: fermato l’ex fidanzato della figlia - BlitzQuotidiano : Loredana Lopiano uccisa ad Avola: fermato l’ex fidanzato della figlia - pensivin : RT @coccaclaudio: Queste sono solo provocazioni che alimentano odio.e di bassa cultura. Chi commette reati va punito e basta,che sia bianco… - marino29b : RT @dukana2: Loredana...è stata uccisa ad Avola, nel Siracusano, davanti alla porta di casa....??...BASTAAAAAAAAA!!! ??#Femminicidio ... http… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il giovane rintracciato dopo una giornata di fuga nei dintorni di Avola dove giovedì è statala 45enneLopiano, madre della sua ex fidanzata 17enne. Per l'accusa il giovane avrebbe litigato con la donna che non voleva rivedesse la, arrivando a uccidere la 47enne sull'uscio di casa.