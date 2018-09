Lo staff di Appendino costa più di quello di Fassino?

Lo staff di Appendino costa davvero 1 - 5 mln in più di quello di Fassino? : Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Torino, Chiara Appendino , alle accuse del capogruppo di Lista Civica. "Secondo i dati del Comune - si legge sul sito Chiara Appendino .it - , il costo della Giunta Fassino è stato nei cinque anni di mandato (2011-2016) di 16.118.000 Euro!". All’insediamento, la prima cittadina del Movimento 5 Stelle aveva previsto un taglio dei costi del 30% rispetto al precedente esercizio e a quanto pare le ...

Torino - sorpresa a 5 Stelle : lo staff della sindaca Appendino costa 1 - 5 milioni in più di quello di Fassino : Un esercito di quasi 300 persone per gli undici assessori e la prima cittadina che in campagna elettorale aveva promesso un fondo per i giovani disoccupati grazie al taglio dei portaborse