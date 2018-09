Lo spread balza a 265 | Piazza Affari -2 | 5% con banche a picco

Forti vendite su Btp - tasso decennale 3 - 12% e spread balza a 263 : ... all'indomani dell'accordo della maggioranza di governo su un bilancio che porti il deficit al 2,4 per cento del Pil, sopra quelli che erano i propositi del ministero dell'Economia. Sulle principali ...

Lo spread balza a 260 - Piazza Affari apre a -2% con banche a picco : Nella notte il Governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra deficit e pil a quota 2,4%. Pesanti vendite sul comparto bancario: Unicredit e Intesa Sp perdono oltre il 6% in apertura...

Tassi Btp 10 anni vicino 3% e spread balza a 245 - Milano -1 - 36% : Roma, 27 set., askanews, - L'Italia torna sotto la pressione dei mercati, con i rendimenti dei Btp a 10 anni che segnano una netta accelerazione e si avvicinano alla soglia psicologica del 3 per cento ...

Piazza Affari giù per tensioni su deficit/Pil. Lo spread balza a 250 punti : La Borsa milanese cede quasi l'1% ed è la peggiore in Europa all'apertura dei mercati a causa dell'apprensione degli investitori per l'odierna diffusione da parte del Governo italiano dei saldi di bilancio 2019. Giù le banche. Euro in ritirata sotto 1,7 dollari dopo la stretta della Fed...

Governo in crisi - Tria verso le dimissioni? spread balza : I mercati guardano con attenzione alla situazione italiana che vede nelle ultime ore, stando alle indiscrezioni di stampa, un duro scontro tra il Movimento Cinque Stelle e il ministro dell'economia ...

Borse rimbalzano - spread e tassi Btp ai minimi di un mese : Tria ha aggiunto che secondo lui i rendimenti dei Btp scenderanno non appena il governo inizierà a implementare le sue politiche per migliorare l'economia con misure fiscali 'prudenti'. Il testo ...

Borsa italiana balza con calo rendimenti e spread - bancari in accelerazione. FTSE MIB +1 - 16% : rendimenti e spread dei titoli di stato italiani in netto ribasso dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel fine settimana: la manovra sarà equilibrata dato che non tutto ...

Lo spread balza a 286 punti - rendimento Btp vola al 3 - 23% : Milano, 30 ago., askanews, - E' in deciso allargamento lo spread tra Btp e Bund che torna sopra quota 280 fino ad arrivare a 286 punti, con il rendimento del decennale italiano che, sul mercato ...

Piazza Affari in calo con lo spread - rimbalza Atlantia : Aumentano i cali, complice il nuovo ribasso della lira turca. Su Piazza Affari pesa anche lo spread BTp-Bund ancora ai massimi da maggio. La controllante di Autostrade per l'Italia accelera, con la capitalizzazione di mercato che torna sopra i 16 miliardi. Ancora deboli St e Banco Bpm...

La lira turca respira - le Borse rimbalzano e lo spread cala : Il ministero dell'Economia e della Finanze, ha annunciato che oggi ci sarà una conference call con investitori degli Stati Uniti, dell'Europa e del Medio Oriente. In recupero anche il mercato del ...

Lo spread balza a 250 punti - Borsa in calo : -1 - 8% : Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi dopo l'avvio di Wall Street e i primi dati macroeconomici di giornata di rilievo dagli Stati Uniti: la Borsa peggiore resta quella di Milano con ...