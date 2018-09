LIVE Ryder Cup 2018 in DIRETTA | Europa e Stati Uniti si sfidano a

oasport

(Di venerdì 28 settembre 2018) Buongiorno e bentrovati per ladella prima giornata dellaCup, che si svolge sul percorso per 72 del Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, un sobborgo di Parigi. L’ha intenzione di riscattare la disfatta di due anni fa a Chaska, quando gli USA ebbero nettamente la meglio interrompendo un’emorragia di vittorie che durava da tre edizioni. Il leader della pattuglia del Vecchio Continente sarà Francesco Molinari, che in questa stagione si è tolto la soddisfazione di diventare il primo italiano nella storia a vincere un torneo dello Slam. Sul fronte opposto, però, desta particolare curiosità il rientro in grande stile di Tiger Woods, reduce dalla vittoria nel Tour Championship, primo torneo vinto dal più grande golfista di tutti i tempi dopo 5 anni di astinenza. E proprio Woods, in coppia con Patrick Reed, sarà l’avversario di ...