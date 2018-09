L' Italia esce dall' Euro? Con la crisi del 2020 gli analisti non lo escludono

La meta turistica che nel mondo cresce più rapidamente è in Italia - ma non è l'Italia - : I dati dell'Organizzazione mondiale del turismo parlano chiaro, rispetto alla stagione 2016/17 San Marino ha avuto un incremento dei turisti del 31,1%, il più alto del mondo. Un boom turistico, c'è da ...

Dalla Juve all’Italia - Buffon esce allo scoperto : “ecco perchè ho deciso di lasciare la Nazionale” : Il portiere del Paris Saint-Germain ha parlato del duello tra Juventus e Napoli in serie A, svelando anche i motivi del suo addio alla Nazionale italiana L’addio alla Nazionale e il duello tra Juve e Napoli in serie A, passando poi per le qualità tecniche di Verratti. Sono questi i temi analizzati da Gigi Buffon in zona mista dopo la vittoria del Psg sul Reims, settimo successo consecutivo dei parigini in questo avvio di ...

E-commerce in Italia cresce anche per prodotti largo consumo. Previsioni positive 2018-2019 : Continua a crescere sempre più l’E-commerce in Italia e non solo e anche per i prodotti di largo consumo e le novità porteranno ad una ulteriore crescita futura

Foa verso la presidenza : «Faremo crescere la Rai». Forza Italia pronta a votarlo - il Pd no : «Sono molto onorato e anche un po' emozionato nell'esprimermi in questa sede: in questi mesi difficili, anche sul piano personale, ho mantenuto un silenzio istituzionale in segno di...

S&P taglia stime Pil Italia a 1 - 1% per 2018 - cresce meno anche l'Eurozona : S&P taglia ancora, a distanza di pochi mesi, la stima del Pil Italiano dal precedente 1,3% a 1,1% per il 2018 e dall'1,2% all'1,1% per il 2019. Emerge da una tabella all'interno del report 'Euro ...

Allerta Meteo - cresce l’allarme “Medicane” per Venerdì 28 Settembre sul mar Jonio : Italia - Grecia e Libia ad alto rischio : 1/22 ...

Pesce - quello Italiano è finito : importazioni al 79% - ecco che cosa rischiamo : Negli ultimi 25 anni la nostra flotta peschereccia è passata da 18.000 a circa 12.500 imbarcazioni, diminuendo drasticamente i posti di lavoro. Uno scenario, questo, che ha dato il via libera alle importazioni, che sono lievitate al 79%. È questa la realtà fotografata dalla Coldiretti sulla base dei

Anticipazioni percorso Giro d'Italia 2019 : cresce l'attesa : Il Giro d'Italia 2019 (edizione 102) partirà da Bologna: certo il prologo di pochi chilometri con cronoscalata verso San...

Judo - Mondiali 2018 : uno stoico Nicholas Mungai esce di scena agli ottavi. L’Italia chiude senza medaglie a Baku : L’Italia lascia Baku senza podi. Nicholas Mungai è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali 2018, chiudendo di fatto l’avventura degli azzurri in Azerbaijan. E proprio Mungai ha provato fino in fondo a ribaltare le sorti dell’Italia in una competizione iridata che non ha arriso ai colori azzurri. L’atleta italiano, impegnato nella categoria -90 kg, ha approfittato di un bye al primo turno per scontrarsi poi con ...

Baseball - Super 6 2018 : l’Italia esce dal torneo con Chris Colabello miglior battitore : Diciamoci la verità: avremmo preferito parlare dell’Italia al Super 6 con una finale disputata. Non è stato possibile: la pioggia ha interrotto anzitempo, lasciando all’Olanda il trofeo e al pubblico l’amarezza di non aver potuto assistere alla classica del Baseball europeo (per la cronaca, è già stata attivata la procedura di rimborso dei biglietti per gli sfortunati possessori). L’Italia che esce dal Super 6 è una ...

Addio al pesce Italiano : l’80% arriva dall’estero “Attenti a contraffazioni” : Il pesce, si sa, è per definizione muto. Ma se potesse parlare, scopriremmo che non parla più italiano. Negli ultimi 25 anni, mentre la nostra flotta peschereccia perdeva progressivamente pezzi, passando da oltre 18.000 a circa 12.500 imbarcazioni, e i posti di lavoro calavano di 18mila unità, le importazioni crescevano di pari passo con l’aumento...

Mondiali volley 2018 – Cresce l’attenzione intorno all’Italia - oltre 3 milioni di telespettatori per il match con la Russia : Gli ascolti televisivi fatti registrare ieri sera sono davvero notevoli: è stato, infatti, sfondato il muro dei 3 milioni di spettatori La combattuta sconfitta al tie-break subita ieri sera contro la Russia non ha impedito alla Nazionale Italiana di qualificarsi alla Fase Finale di Torino come prima del suo raggruppamento. Un risultato che rende meno amara una qualificazione ottenuta meritatamente sul campo e già prima di scendere in ...