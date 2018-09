L’Italia è fuori dai Mondiali di volley

Mondiali Volley 2018 – Il sogno delL’Italia si spezza al primo set : azzurri subito fuori contro la Polonia : Il sogno azzurro ai Mondiali di pallavolo 2018 si spezza al primo set del match tra Italia e Polonia: che peccato per la formazione di Blengini! Basta un solo set alla Polonia ai Mondiali di pallavolo 2018 per qualificarsi tra le quattro squadre che si disputeranno il titolo iridato. Il sogno dell’Italia s’infrange contro il muro polacco fin dal primo parziale di gioco, lasciando spiazzato il pubblico del Pala Alpitour di ...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue - ma non apriamo crisi con L’Italia. Quando Paese si indebita si impoverisce” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “E’ verosimile che il deficit strutturale dell’Italia aumenterà”, e dopo aver valutato la Manovra abbiamo “diverse risposte”. Ma “la mia riflessione di stamattina è semplice: ...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue. No a scontro con L’Italia - ma debito rimane esplosivo” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l’Italia e la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l’Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo”. Quindi ha ...

Mondiali volley 2018 : domani la gara da dentro o fuori per L’Italia di Blengini : I Mondiali di volley per l’Italia dipendono dalla prossima gara contro la Polonia che stabilirà il novero delle semifinaliste del torneo Torino. Giorno di riposo per la Nazionale Italiana che domani alle ore 21.15 – diretta su Rai 2 – affronterà la Polonia nella seconda e decisiva partita di questa Fase Finale dei Campionati del Mondo Maschili. All’interno del gruppo c’è chiaramente ancora amarezza per la sconfitta subìta ieri contro ...

Judo - Mondiali 2018 : Antonio Esposito fuori a testa alta nei -81 kg. Ma per L’Italia le medaglie restano una chimera : Si ferma al terzo turno il cammino di Antonio Esposito ai Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. L’azzurro è stato eliminato dal tedesco Wieczerzak dopo aver approfittato di un bye per superare il primo turno della categoria -81 kg e aver sconfitto con un ippon il bulgaro Ivanov nel match successivo. Esposito ha adottato una tattica guardinga contro il tedesco, che a lungo si è difeso dinanzi ai rari attacchi ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : L’Italia non si sblocca : Antonio Esposito fuori al terzo turno - Edwige Gwend subito eliminata : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, domenica 23 settembre, gli azzurri si giocheranno le proprie chance di medaglia con Antonio Esposito ed Edwige Gwend, due atleti potenzialmente da podio che cercheranno di cambiare l’inerzia di una competizione iridata che per ora non arride ai colori azzurri. Antonio Esposito, bronzo continentale in carica, potrebbe ...

Judo - Mondiali 2018 : Edwige Gwend subito fuori a Baku - L’Italia stenta a decollare : Prosegue la maledizione azzurra ai Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. A pagare dazio nella quarta giornata del torneo è stata Edwige Gwend, indicata alla vigilia tra le possibili carte da medaglia dell’Italia nel torneo iridato. Ma il tabellone sorteggiato per la numero 11 del ranking mondiale si è rivelato infausto sin dal primo incontro della categoria -63 kg. La mongola Baldorj, infatti, con un waza ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : L’Italia si aggrappa ad Antonio Esposito che è al terzo turno. Edwige Gwend subito fuori : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, domenica 23 settembre, gli azzurri si giocheranno le proprie chance di medaglia con Antonio Esposito ed Edwige Gwend, due atleti potenzialmente da podio che cercheranno di cambiare l’inerzia di una competizione iridata che per ora non arride ai colori azzurri. Antonio Esposito, bronzo continentale in carica, potrebbe ...

Softball - Super6 2018 : L’Italia è in finale! Alle 18 : 00 la sfida contro la Repubblica Ceca. Fuori l’Olanda! : Risultato clamoroso a Hoofddorp, dove stamane l’Olanda, padrona di casa e favorita alla vittoria finale del Super6 2018 di Softball, è stata eliminata dalla Repubblica Ceca con il punteggio di 1-0. A sorridere, oltre Alle ceche, sono anche le azzurre che, in virtù della vittoria di mercoledì all’extra-inning contro le olandesi, si giocheranno la finale per l’oro, in programma Alle ore 18:00. Si tratta di un rematch, ...

Baseball - Super 6 2018 : L’Italia travolge la Repubblica Ceca per 25-10 nel festival dei fuoricampo : Un autentico festival dei fuoricampo: Italia-Repubblica Ceca, nella quarta giornata del Super 6, pur essendo durata cinque soli inning, ha regalato davvero qualsiasi cosa nelle due ore e mezza in cui si è disputata. Gli azzurri hanno portato a casa la partita con un sonante 25-10, frutto di grandi prestazioni in particolare di Chris Colabello ed Alex Liddi, che hanno fatto disperare i pitcher cechi vorticosamente ruotati dal manager Michael ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : L’Italia chiude senza podi. Roberto Botta fuori al primo turno nei -80 kg : l’Italia non riesce a salire sul podio nel Grand Prix di Taekwondo di Taoyuan (Taiwan). Nella terza ed ultima giornata di gare Roberto Botta è uscito subito dai giochi e quindi si chiude senza Grandi acuti degli azzurri questo terzo appuntamento stagionale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -80 kg dove Roberto Botta viene eliminato al primo turno dal britannico Damon Sansum, che batte l’azzurro con il ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : prima giornata senza acuti per L’Italia. Rotolo fuori agli ottavi - Rizzelli e Milani al primo turno : prima giornata di gare senza acuti per l’Italia nel Grand Prix di Taekwondo a Taoyuan (Taiwan). La migliore azzurra oggi è stata Daniela Rotolo, che però non è riuscita ad andare oltre gli ottavi, mentre al primo turno si sono fermati Cristiana Rizzelli e Matteo Milani. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dai -67 kg femminili dove Daniela Rotolo riesce ad avere la meglio al golden point sulla spagnola Jone ...

Grecia fuori dal piano di salvataggio. E ora il Paese cresce più delL’Italia : Oggi finisce il “terzo programma di aggiustamento economico” della Grecia, avviato nell’agosto del 2015, a fronte dell’assistenza finanziaria concessa al Paese. Le “istituzioni” (si è deciso di non usare più il brutto termine “troika”) che hanno presieduto al programma, imponendo al governo e al Parlamento greco dettagliati provvedimenti da adottar...

Europei Nuoto 2018 – L’Italia non brilla nel team event di fondo - azzurri fuori dal podio : oro all’Olanda : Nel team event di Nuoto di fondo agli Europei, l’Italia non va oltre il quinto posto. Oro all’Olanda davanti a Germania e Francia L’Olanda vince la medaglia d’oro nel team event (4×1.25 km mixed) ai campionati Europei di fondo in corso nelle fredde acque (17,3 gradi) di Loch Lomond in Scozia. Il quartetto ‘orange’ ha chiuso in 52’35″0 davanti a Germania (52’35″6) e Francia ...