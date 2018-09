Lino Guanciale sex symbol? L’attore di Non Dirlo al Mio Capo 2 parla di sé e di Vanessa

Lino Guanciale e l’ex fidanzata Antonietta Bello si sono rivisti : Lino Guanciale e il nuovo rapporto con l’ex fidanzata Antonietta Bello Lino Guanciale e Antonietta Bello di nuovo insieme. A beccarli il settimanale Nuovo, che ha immortalato i due attori fuori da un cinema romano. Nessun ritorno di fiamma, Lino e Antonietta sono rimasti amici. “Il nostro rapporto è Bello pure ora”, ha detto l’attore […] L'articolo Lino Guanciale e l’ex fidanzata Antonietta Bello si sono ...

Lino Guanciale/ Vanessa Incontrada? “Ti mette a tuo agio subito” (Non dirlo al mio capo 2) : Lino Guanciale, Non dirlo al mio capo 2: l'attore confessa come è stata un'esperienza meravigliosa tornare a lavorare con l'attrice spagnola Vanessa Incontrada e ne loda il lato umano.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:44:00 GMT)

Gianmarco Saurino in Non Dirlo al Mio Capo 2 - intervista esclusiva OM : “Un segreto lega Enrico (Lino Guanciale) e Massimo” : Gianmarco Saurino in Non Dirlo al Mio Capo 2 interpreta Massimo Altieri, giovane avvocato che entra a lavorare nello studio Vinci (Lino Guanciale) nella seconda stagione. L'attore è un astro nascente nel panorama televisivo italiano: lo abbiamo già visto in Che Dio ci Aiuti 4 (tornerà per il quinto ciclo di episodi) e nella miniserie C'era Una Volta Studio Uno. L'interprete foggiano ha mosso i primi passi a teatro, che ha rappresentato il suo ...

Lino Guanciale ammette : “Sono in debito con i miei genitori” : La vita privata di Lino Guanciale e il suo rapporto con i genitori Altro che attore, Lino Guanciale doveva fare il medico! Il protagonista di Non dirlo al mio capo e altre fiction Rai di successo stava per inseguire le orme paterne prima di lasciare tutto e intraprendere la strada della recitazione. Nato e cresciuto […] L'articolo Lino Guanciale ammette: “Sono in debito con i miei genitori” proviene da Gossip e Tv.

Non Dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni seconda puntata : Lino Guanciale-Enrico sempre più nei guai : Non Dirlo al mio capo 2, Anticipazioni seconda puntata 20 settembre: Nina, decisa a salvare il suo matrimonio, scopre la verità su Enrico e Lisa. Mia rivela il segreto di Aurora.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:35:00 GMT)

Lino Guanciale/ “Enrico Vinci in 'Non dirlo al mio capo 2'? Credo ci si possa affezionare a lui...” : Lino Guanciale ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni tutte le sue difficoltà nel diventare avvocato nel ruolo di Enrico Vinci nella serie televisiva targata Rai "Non dirlo al mio capo 2".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 08:22:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 : Lino Guanciale parla del suo personaggio : Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni Grande successo per la prima puntata di Non dirlo al mio capo 2 seguita da 4.770.000 telespettatori pari al 22,4 % di share. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale non ha tradito le attese: i nuovi personaggi sono già entrati nel cuore dei telespettatori. Lino Guanciale in Non dirlo al mio capo 2 interpreta la parte di un cinico avvocato, Enrico Vinci. Nella seconda stagione ...

Lino Guanciale in Che Dio ci Aiuti 5? Anticipazioni sulle new entry e sul futuro di Guido e Azzurra : Che Dio ci Aiuti 5 dovrà fare a meno di Lino Guanciale. Il nuovo addio alla fiction Rai sembra definitivo. Dopo essere apparso in alcuni episodi della quarta stagione, il personaggio di Guido Corsi non sarà presente nelle nuove storie ambientate nel convento di Suor Angela. Oltre ad essere impegnato sul set triestino per le riprese de La Porta Rossa 2, l'attore abruzzese non ama la monotonia. La sua regola è "A meno di casi straordinari, non ...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai 1 con “Non dirlo al mio capo 2” : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai1 nella seconda stagione della seguitissima commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora ...

Lino Guanciale pronto a lasciare Non dirlo al mio capo : la dichiarazione : Non dirlo al mio capo: Lino Guanciale non farà la terza stagione? Lino Guanciale non ama la monotonia, soprattutto sul lavoro, che è la sua più grande passione. L’attore abruzzese ha già fatto sapere di non essere pronto a lavorare ad un’eventuale terza stagione di Non dirlo al mio capo, la fortunata fiction che lo […] L'articolo Lino Guanciale pronto a lasciare Non dirlo al mio capo: la dichiarazione proviene da Gossip e Tv.

Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada - trame 13 settembre : Il Cast e personaggi di Non Dirlo al Mio Capo 2 debuttano stasera, 13 settembre, su Rai1, per un totale di sei puntate. La storia riparte dallo studio Vinci, dove avevamo lasciato Enrico in preda al ritorno di Nina, sua moglie, di cui Lisa non sapeva assolutamente nulla. La seconda stagione, la nostra protagonista è ancora lì, a lavorare fianco a fianco con l'uomo di cui è ancora innamorata e con un'altra bugia in serbo. Per diventare socia, è ...

Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni puntata 13 settembre : tutte pazze di Lino Guanciale alias Enrico : Non dirlo al mio capo 2, Anticipazioni prima puntata 13 settembre, Raiuno: Lisa alle prese con l'esame da avvocato e il ritorno di Nina, la moglie di Enrico.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Lino GUANCIALE/ "Sono una macchina sul set - ma poi mi spengo" (Non dirlo al mio capo 2) : LINO GUANCIALE torna su Raiuno con la seconda stagione della fiction 'Non dirlo al mio capo', al fianco di Vanessa Incontrada. Le ragioni del grande successo.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:04:00 GMT)