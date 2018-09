Linfoma di Hodgkin | nivolumab è disponibile in italia

meteoweb.eu

: RT @MarcoFacchinett: 15 Anni fa ho perso mia sorella maggiore per un Linfoma Non Hodgkin aveva 38 Anni e 2 bambini di 3 e 5 anni, femmina e… - Loosingatta : RT @MarcoFacchinett: 15 Anni fa ho perso mia sorella maggiore per un Linfoma Non Hodgkin aveva 38 Anni e 2 bambini di 3 e 5 anni, femmina e… - i8mesisters : @_elbonito_ @valfra24 La signora Toffa è meglio che impari a tacere. Mio papà ha un linfoma non Hodgkin e non ho an… - ale_sonica : @SimoneMoriM Ho 39 anni,14 anni fa mi hanno diagnosticato un tumore alla tiroide e non è stato un dono,ho sofferto… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) L’Agenziana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità diper il trattamento di pazienti adulti colpiti dadiclassico (cHL) recidivante o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali e trattamento con brentuximab vedotin.1è il primo farmaco immunoterapico anti PD-1 approvato inper una patologia ematologica e rappresenta un nuovo standard di cura per un importante numero di pazienti pretrattati che, fino ad ora, in caso di fallimento sia del trapianto autologo di cellule staminali sia del successivo trattamento con brentuximab vedotin, non avevano a disposizione alcuna alternativa terapeutica. I risultati degli studi che hanno valutatoin monoterapia in questa popolazione di pazienti hanno evidenziato l’efficacia e la sicurezza del farmaco. “Bristol-Myers Squibb da lungo tempo è impegnata nel ...