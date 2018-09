L' India diventa più occidentale | via la legge che puniva l' adulterio

India - essere gay non è più reato. “Era diventata una norma per la persecuzione” : In India l‘omosessualità non è più “reato contro natura”. Con una sentenza storica, la Corte Suprema ha cancellato l’articolo del codice penale che categorizzava così l’omosessualità. “Criminalizzare l’omosessualità è irrazionale e indifendibile”, ha dichiarato il presidente del collegio Dipak Misra illustrando il verdetto. La sentenza arriva dopo anni di battaglie per la tutela dei diritti Lgbt: ...