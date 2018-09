L' hotel non bonifica impianti e piscine | clienti prendono la legionella

Uomo d’affari lascia conti stellari non pagati in hotel di lusso e sparisce nel nulla : conti scoperti in alberghi di lusso di tutto il mondo, con cifre stellari anche di 211mila franchi, voli in prima classe pagati dalle agenzie e mai saldati. E una società intestata in un paradiso fiscale finita nell'elenco dei Panama Papers. Il consulente 40enne del Luganese adesso sembra sparito nel nulla.continua a leggere

L'hotel House di Porto Recanati che non è un hotel e che Salvini vuole abbattere : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha fatto visita all’hotel House di Porto Recanati, una struttura di 17 piani composta da 480 appartamenti e abitata, per il 90%, da stranieri. Il video inizia con Salvini colpito dall'edificio che invoca le ruspe: “Questo edificio va abbattuto, ci vogliono le ruspe” ha detto il leader della Lega al prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, al questore Antonio ...

Vacanze a sbafo al Grand hotel Savoia di Cortina : coppia non paga conto da 5mila euro. Il trucco : Sette mesi di reclusione, 200 euro di multa, spese processuali: è questa la sentenza emessa ieri dal giudice Luca Berletti nei confronti dei 'furbetti' delle Vacanze di Natale che al Grand Hotel ...

Ibiza - 59enne fa sesso con 14enne sul balcone dell’hotel. In tribunale : “Non sei più un bambino” : Gail Dickinson, 59enne scozzese, è stata accusato di avere rapporti sessuali con un ragazzino di 14 anni, figlio di una sua amica, con la quale era in vacanza a Ibiza. A denunciarla è stata la nonna del giovane che ha beccato la coppia in atteggiamenti intimi sul balcone dell'hotel che li ospitava.Continua a leggere

Cervia - hotel rifiuta la prenotazione di una vegetariana : “Non possiamo ospitarla” : Al centro della bufera una struttura ricettiva di Cervia che, dopo aver accettato la prenotazione di una famiglia di tre persone, l'ha annullata apprendendo che una delle componenti è vegetariana.Continua a leggere

hotel House - il ghetto degli stranieri dove non si può entrare : All"Hotel House gli italiani non possono più entrare. La struttura residenziale di Porto Recanati, costruita negli anni "60 a seguito del boom economico, è ora un ecomostro fatiscente preda degli immigrati che lo occupano.L"enorme edificio cruciforme è infatti regno di spaccio e prostituzione, e con il passare degli anni è diventato una "no-go area" dove non è affatto prudente avvicinarsi. Agli italiani non è più consentito transitare, se non ai ...

Val Gardena - uccisa a coltellate in hotel/ Ultime notizie - arrestato il marito : non ancora chiaro il movente : Delitto in Val Gardena, una donna accoltellata in albergo a Santa Cristina: Ultime notizie, morta Rita Pissarotti. Fermato in autostrada il marito Paolo Zoni: accusato di omcidio volontario(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 19:31:00 GMT)

Napoli turistica : a Ferragosto pienone in hotel e ristoranti ma trasporti e servizi in affanno : 'Più congressi vuol dire avere più camere di albergo occupate, ristoranti, taxi e musei che aumentano il loro lavoro, con un progressivo e costante miglioramento dell'economia cittadina'. I PROBLEMI ...

Effetto Venezia non porta presenze negli hotel : 'Poi chiaramente il fatto di trovare una città piena di eventi, luci e persone avrà sicuramente un ritorno di immagine positivo, ma siamo molto lontani da 'effetti' sull'economia della ricezione ...

Quando Mina - nel 1962 - si rifugiò in hotel per non finire a processo (per concubinato) : La cantante, 22 anni, aveva una relazione con l’attore Corrado Pani (26), già sposato e separato. La vita in albergo per evitare la condanna di concubinato