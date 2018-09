L' ex nazionale azzurro Fiore rischia il processo per omicidio stradale

Stefano Fiore - ex nazionale azzurro - rischia il processo per omicidio stradale : Un incidente avvenuto la domenica di Pasqua in via Flaminia a Roma che causò la morte di un ragazzo di 22 anni dopo un rocambolesco tamponamento. rischia di finire sotto processo l'ex calciatore ...

Lorenzo Insigne - lo strano caso : lo ispira solo l'azzurro di Napoli - non quello della nazionale : Tra l'azzurro e l'azzurro, è evidente, cambia poco. Non per Lorenzo Insigne, protagonista di un'altra partita da Mr Hyde con la maglia dell'Italia contro la Polonia, estremamente diverso dal Dr Jekill ...

nazionale - venti talenti per il futuro azzurro : ecco chi sono : U na convocazione non fa certo una carriera. Specie se arriva quando la tua carta d'identità è tarata su numeri relativamente bassi. Vero però che il calcio italiano possiede una gamma di talenti che ...

Napoli - agente Allan : “Merita la nazionale - in azzurro è felice” : Juan Arribas, agente di Allan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte sostenendo che il suo assistito meriti la convocazione nella Seleçao: “Allan è un giocatore fantastico: ha carattere, personalità, aiuta i compagni e ha due ‘palle’ grandi così… Uno come lui merita la convocazione nel Brasile“. Il procuratore del centrocampista brasiliano del Napoli ha parlato poi del mercato: ...

Talento Zaniolo - mai in A e già azzurro : Mancini - così si svilisce la nazionale : Non vogliamo passare da vecchi nostalgici e un po' rimbambiti , di quelli che 'il calcio non è più come una volta'. Il cambiamento di questo nostro mondo lo abbiamo seguito e vissuto, oggi non è migliore né peggiore rispetto a ieri, semplicemente è diverso, come tutto del resto: sotto certi aspetti ci piace di più, sotto altri molto meno. La ...

Basket - non si scherza con l’azzurro. Il rifiuto di Gallinari e le ragioni di Sacchetti - la nazionale è sacra! : Meo Sacchetti e Danilo Gallinari: chi ha ragione nella querelle che si protrae da un paio di mesi? Il CT pensa giustamente al bene della Nazionale e vorrebbe tutti i migliori effettivi anche per le qualificazioni ai Mondiali, soprattutto perché a settembre non si disputano partite di club e dunque l’attenzione può essere rivolta esclusivamente verso la rincorsa alla rassegna iridata del prossimo anno. Il giocatore bada ai suoi interessi ...

Calciomercato Atalanta - profilo internazionale per il centrocampo nerazzurro : contatti con lo Zenit : Il club nerazzurro ha avviato i primi contatti con lo Zenit San Pietroburgo per Emiliano Rigoni, centrocampista argentino di sicuro affidamento Lo sfogo di Gasperini non è passato inosservato ai vertici dell’Atalanta che, immediatamente, hanno iniziato a muoversi per rinforzare la rosa. L’ultimo nome finito sul taccuino di Percassi è quello di Emiliano Rigoni, ala dello Zenit che i nerazzurri seguivano prima che si trasferisse ...

Asco skating Concorezzo si colora di azzurro : tre atleti in nazionale per gli Europei : Un nutrito gruppo di pattinatori dell'Asco skating Concorezzo è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale italiana per gareggiare ai campionati Europei che si terranno a ad Ostenda, in ...

Canottaggio - Mondiali U23 : spettacolo azzurro a Poznan - la nazionale italiana conquista 12 medaglie : Per le neo campionesse del mondo una gara da manuale che le ha viste prima appaiare Germania, seconda, e Gran Bretagna, terza, e poi superarle agevolmente. Le due medaglie d'argento sono arrivate dal ...