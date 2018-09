Lecco | gli appuntamenti del fine settimana

A Lecco "sciopero" degli alunni per protesta contro un compagno violento : Uno "sciopero" di alunni di una quarta elementare non è un evento che ci aspetteremmo di vedere. Eppure è successo a Meratese, nella Brianza lecchese. Solo 3 alunni su 17 di una classe elementare si sono presentati a scuola, ufficialmente per protestare contro il comportamento violento di un loro compagno che da mesi impedisce loro di vivere con serenità l'ambiente scolastico.Una realtà che pare vada avanti da molti ...

Lecco - rissa nel parcheggio della discoteca : 17enne ferito con una bottiglia rotta : Esterni della discoteca «Orsa Maggiore» Gli sono saltati addosso con una bottiglia rotta, spaccandogli la mascella e lasciandolo a terra con una grave ferita all'addome. Vittima della violenta rissa, ...

Lecco - la lezione di civiltà degli sposi tedeschi dopo il matrimonio : paletta e scopa in mano - ecco cosa fanno : Entrambi in abito, eleganti, ma con paletta e scopa in mano. Due sposi tedeschi, Daniel Gräß ed Elisa Maggioni (cittadini di Monaco di Baviera, ma con chiare origini italiane lei) dopo il matrimonio nel Comune di Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco, si sono fermati per pulire il piazzale da riso e coriandoli. “Impariamo anche noi da questi gesti di civiltà” ha scritto il sindaco Efrem Brambilla, che ha postato il video su ...

Lecco - due stranieri senza biglietto aggrediscono agenti della polizia ferroviaria : Viaggiavano su un treno della linea Milano-Lecco senza biglietto. E così, quando gli agenti della polizia ferroviaria, chiamati prontamente in causa dal capotreno, hanno chiesto loro di mostrare il regolare documento di viaggio, i due stranieri hanno dato in escandescenze, aggredendo il personale della Polfer, per poi tentare (invano) la fuga.L"episodio di inciviltà e violenza, riportato da Il Giorno, si è verificato nei giorni scorsi a bordo di ...