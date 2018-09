ilfattoquotidiano

: Le parole di Cattaneo al GF Vip non sono più sessiste di quelle di Libero su Zanza. Il problema è culturale - italianaradio1 : Le parole di Cattaneo al GF Vip non sono più sessiste di quelle di Libero su Zanza. Il problema è culturale - italianaradio1 : Parliamo di narrazioni. Narrazioni sbagliate, degradanti. Come quelle che si fanno in questo paese contro migranti,… - Noovyis : Un nuovo post (Le parole di Cattaneo al GF Vip non sono più sessiste di quelle di Libero su Zanza. Il problema è cu… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Parliamo di narrazioni. Narrazioni sbagliate, degradanti. Comeche si fanno in questo paese contro migranti, persone Lgbt e donne. Non è un caso che io abbia citato tutte queste categorie insieme. Creato il prototipo di umanità perfetta – quella che prevede lo status di maschio, bianco, eterosessuale e cristiano (possibilmente borghese, magari) – tutto ciò che fuoriesce da tale paradigma può essere bistrattato. In vario modo: dalla mancata estensione dei diritti, all’uso di una narrazione (appunto) che svaluta, demonizza, rende meno “umani”. E che quindi, disumanizza. Raccontare gli altri significa costruire significati attorno ad essi. Se uso “migrante” come sinonimo di criminale, se uso quella parola come uno strumento per creare paura e diffidenza sociale, sto mandando a dire alla famosa casalinga di Voghera e al meno conosciuto idraulico di Priolo Gargallo che se si trovano ...