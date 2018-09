Le 5 fasi del dolore è il nuovo singolo di Romina Falconi | fil rouge che lega le spose

optimaitalia

(Di venerdì 28 settembre 2018) “Le 5del” è ildiuscito oggi 28 settembre e disponibile in digital download e in rotazione radiofonica.Il brano anticipa l’album previsto per gennaio 2019, e lei lo ha raccontato in un incontro con i giornalisti in cui erano presenti due psicologhe che ha presentato dicendo: “Invece del chitarrista mi sono portata le psicologhe perché questo argomento mi sta molto a cuore”.Nei giorni scorsi sono apparsi sui social foto o video ditristi in luoghi comunissimi come la metro e dopo un po’ le persone hanno iniziato a pensare che dietro potesse esserci un’idea di marketing. Era infatti la stessaad aver dato il via a questa iniziativa per mettere in scena la situazione forse più rappresentativa dell’abbandono: una sposa che viene lasciata sull’altare e si dispera da sola in città.L’artista romana ha pensato di scrivere ...