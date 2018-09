Lazio - Inzaghi : 'La Roma non è in crisi. Abritro Rocchi? E' una garanzia' : Non si fida della Roma, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia del derby contro i giallorossi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Insidie. 'Il derby è una ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimostreremo che abbiamo colmato il gap con la Roma' : La carica di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista del derby di domani pomeriggio contro la Roma: 'Una partita a sé come sempre, in una stracittadina non si fanno pronostici perché possono ...

Lazio - Inzaghi presenta il derby in conferenza : “Partita diversa dalle altre - la gestione dello stress farà la differenza” : A tre giorni dal match contro l’Udinese, la Lazio di Simone Inzaghi tornerà in campo nel derby della Capitale contro la Roma. Nella conferenza pre-gara, il tecnico biancocelesti ha presentato la partita: “È una partita diversa dalle altre. Arriva dopo un turno infrasettimanale, questo ci dà qualche giorno in meno di riposo ma ci ha permesso di accumulare meno stress, la cui gestione può fare la differenza. Poi il derby bisogna ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Il derby è una gara diversa dalle altre. Giallorossi in ripresa' : LIVE 14:16 28 set Lo stadio non è ancora pieno, come te lo spieghi? Fino a ora posso solo ringraziare i nostri tifosi, penso che risponderanno anche questa volta. In 20 anni che sono qua i tifosi ...

Roma-Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi LIVE : LIVE 14:06 28 set Come stanno Luiz Felipe e Radu? Togliendo Lukaku, dovrei avere tutti gli uomini a disposizione. Radu si è allenato bene, Luiz Felipe si è allenato bene e ha fatto 75 minuti di alto ...

Lazio - Inzaghi chiede consigli al fratello : spazi stretti e ripartenze : Domenica, subito dopo il successo contro la Roma, Simone ha chiamato il fratello Pippo. Una consuetudine tra i due. Stavolta però oltre i complimenti il tecnico della Lazio ha chiesto informazioni sui ...

Lazio - Inzaghi è felice : 'Adesso pensiamo al derby' : È una vittoria 'importante ai fini della classifica' quella raccolta dalla Lazio in casa dell'Udinese. Ne è convinto Simone Inzaghi che si presenta in conferenza stampa soddisfatto della prestazione ...

Serie A - Udinese-Lazio 1-2 : Inzaghi in volo con Acerbi e Correa : UDINE - La Lazio non si ferma più e con il quarto successo consecutivo, il quinto se si considera l'1-0 rifilato all'Apollon in Europa League , archivia definitivamente le sconfitte delle prime due ...

Acerbi-Correa e la Lazio vola : 2-1 sull'Udinese e poker di vittorie per Inzaghi : tra poco il report completo... Cronaca Meglio l'Udinese in avvio, anche se la prima occasione arriva solo al 20' con il calcio di punizione di de Paul deviato in angolo da Strakosha. Dopo la mezz'ora cresce la Lazio , ma la squadra ...

Udinese-Lazio 0-0 La Diretta Inzaghi lascia fuori Leiva - Milinkovic e Immobile : Udinese e Lazio si sfidano alla Dacia Arena nell'anticipo del mercoledì di campionato, 6a giornata; i friulani domenica scorsa hanno espugnato il Bentegodi nel finale del match grazie ai...

Lazio - i convocati di Inzaghi : torna disponibile Berisha : Luiz Felipe torna tra i convocati della Lazio dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori ad inizio stagione, stesso discorso vale per Berisha L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro l’Udinese alla Dacia Arena di Udine. torna a disposizione Luiz Felipe, prima convocazione per Berisha. Questo l’elenco dei convocati. Portieri: Guerrieri, Proto, ...

Udinese - Lazio in diretta tv su Sky - Simone Inzaghi : 'Ci daranno filo da torcere' : Udinese-Lazio può sembrare una partita alquanto scontata, ricordiamo che la squadra biancoceleste è reduce da quattro vittorie di fila tra Campionato e Uefa Europa League con appena due gol subiti. La Lazio farà di tutto per asfaltare l’Udinese anche perché sabato 29 settembre alle ore 21:00 ci sarà l’attesissimo derby della Capitale. Ritornando alla sfida tra i bianconeri di Velazquez e gli aquilotti di Inzaghi che si disputerà allo stadio ...