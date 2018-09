L' avvertimento di Moscovici | Il popolo italiano pagherà il conto

huffingtonpost

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il progetto di legge di bilancioper il 2019, con il suo sforamento del deficit al 2.4%, "appare ad oggi fuori dai paletti" delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre, in un'intervista a Bfm Tv e Rmc Info."Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l'Italia e la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l'Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo - spiega- Voglio continuare il dialogo con le autorità italiane, dicendo che rispettare le regole non è per noi, ma è per loro, perché quando un paese si indebita, si impoverisce. Rilanciare quando c'è un debito molto alto, finisce per ritorcersi contro chi lo fa. Se gli italiani continuano a indebitarsi, cosa succede? Il tasso di interesse aumenta, il servizio del debito diventa maggiore. Gli ...