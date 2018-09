L' avventura musicale Wondersong è disponibile su PC e Switch

eurogamer

(Di venerdì 28 settembre 2018) Wandersong è una colorata avventura a tema musicale, questo titolo sviluppato da Greg Lobanov rappresenta un'ottima scelta se volete staccare un po' dai soliti titoli e cimentarvi con qualcosa di più leggero e spensierato. Come riporta Dualshockers, in Wandersong il giocatore vestirà i panni di un bardo col compito di salvare il pianeta usando la musica, il titolo è disponibile su PC e Nintendo Switch. Il gioco contiene molti personaggi con cui interagire e puzzle da risolvere. Wandersong è curato dal sound designer Em Halberstadt (Night in the Woods) e dal compositore di Rouge Legacy Gordon McGladdery. Questo progetto è il risultato di una campagna Kickstarter 2016, il gioco ha riscosso molto successo tra stampa e pubblico in eventi come PAX e GDC.