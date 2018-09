L’arte nel cibo e il cibo nell’arte | torna Culinaria | biennale del gusto a Roma Poi il

huffingtonpost

(Di venerdì 28 settembre 2018) Arte & Cucina insieme in un'unica dimensione creativa. Succede a, in questo weekend di fine settembre, nel cuore di Trastevere. È il tema dell'11esima edizione di- Ildell'Identità,di arte ea ingresso gratuito in esposizione domani sabato 29 e domenica 30 settembre nello nuovo spazio Wegil di(largo Ascianghi 5), l'edificio, ex sede Gil, adiacente a viale di Trastevere, realizzato dall'architetto Luigi Walter Moretti nel 1933 e chiuso nel 1976, riaperto alla fine dello scorso anno come hub polivalente per accogliere mostre, convegni, eventi.In questo palcoscenico (che da solo merita la visita) si snoda da domani uno scambio di idee polivalenteso e colto sia dal punto di vista artistico che gastronomico voluto e organizzato dello chef Francesco Pesce con Fabrizio Darini. Quest'anno la manifestazione – che porta ...