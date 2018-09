Lanciano | Salvini vuole pene severe | Ora gli schifosi criminali soffrano

Lanciano - Matteo Salvini : 'Preso il quarto straniero infame. Bene' : 'Preso anche il quarto rapinatore straniero infame , pare il tagliatore di orecchie, Bene'. E' il durissimo commento di Matteo Salvini alla notizia del fermo dell'ultimo bandito dell' aggressione di ...

Rapina Lanciano - arrestato anche quarto uomo. Banda nel mirino per altri sei furti. Salvini : “Rapinatore straniero infame” : Tre fermati mentre stavano scappando, un quarto uomo arrestato il giorno successivo a Caserta. Costantin Aurel Turlica (22 anni), il fratello Ion Cosmin (20) e Aurel Ruset (25) sono i tre romeni fermati mercoledì 26 settembre per la Rapina ai danni dei coniugi Martelli, a Lanciano. Del quarto, 23enne sempre di nazionalità romena, non si conosce ancora il nome. Sabato saranno interrogati dal gip. La Banda era già finita nel mirino dei Carabinieri ...

Lanciano - i tre rapinatori erano già sospettati di altri furti. Salvini : "Pagheranno tutto" : I tre romeni arrestati ieri per la violenta rapina a Lanciano ai danni dei coniugi Martelli erano già da tempo sotto...

Rapina in villa a Lanciano - ecco i volti della banda. Salvini : "Devono pagare tutto" : La foto diffusa dal ministro dell'Interno su Twitter. Proseguno le indagini, la polizia: "Quarto uomo non è pugliese"

Coniugi massacrati a Lanciano - Matteo Salvini : marcire in cella : Sono scattati i primi tre arresti per la vicenda della rapina ai Coniugi Martelli a Lanciano: in manette sono finiti tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è già dentro il commissariato. Si tratta di due fratelli e un cugino, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le indagini si potrebbero estendere anche ad altre ...