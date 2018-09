Lanciano | Matteo Salvini | ' Preso il quarto straniero infame Bene'

Coniugi massacrati a Lanciano - Matteo Salvini : marcire in cella : Sono scattati i primi tre arresti per la vicenda della rapina ai Coniugi Martelli a Lanciano: in manette sono finiti tre romeni, che stavano per partire con l'auto usata per l'assalto alla villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è già dentro il commissariato. Si tratta di due fratelli e un cugino, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Le indagini si potrebbero estendere anche ad altre ...